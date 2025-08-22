Lisätietoja BUD-rahakkeesta

BUD-rahakkeen hintatiedot

BUD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BUD-rahakkeen tokenomiikka

BUD-rahakkeen hintaennuste

BOOKUSD-logo

BOOKUSD – hinta (BUD)

Ei listattu

1BUD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.033
$1.033$1.033
+1.70%1D
USD
Reaaliaikainen BOOKUSD (BUD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:13:19 (UTC+8)

BOOKUSD (BUD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
24 h:n matalin
$ 1.04
$ 1.04$ 1.04
24 h:n korkein

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 1.9
$ 1.9$ 1.9

$ 0.859142
$ 0.859142$ 0.859142

+1.83%

+1.76%

-1.04%

-1.04%

BOOKUSD (BUD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.033. Viimeisen 24 tunnin aikana BUD on vaihdellut alimmillaan $ 1.011 ja korkeimmillaan $ 1.04 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.9, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.859142.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUD on muuttunut +1.83% viimeisen tunnin aikana, +1.76% 24 tunnin aikana ja -1.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BOOKUSD (BUD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 89.43K
$ 89.43K$ 89.43K

--
----

$ 89.43K
$ 89.43K$ 89.43K

86.61K
86.61K 86.61K

86,611.82111623292
86,611.82111623292 86,611.82111623292

BOOKUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 89.43K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 86.61K ja sen kokonaistarjonta on 86611.82111623292. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 89.43K.

BOOKUSD (BUD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BOOKUSD – USD -hinta muuttui $ +0.01782597.
Viimeisten 30 päivän aikana BOOKUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0289814348.
Viimeisten 60 päivän aikana BOOKUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0653630750.
Viimeisten 90 päivän aikana BOOKUSD – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.01782597+1.76%
30 päivää$ -0.0289814348-2.80%
60 päivää$ +0.0653630750+6.33%
90 päivää$ 0--

Mikä on BOOKUSD (BUD)

BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.

BOOKUSD (BUD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BOOKUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BOOKUSD (BUD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BOOKUSD (BUD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BOOKUSD-rahakkeelle.

Tarkista BOOKUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

BUD paikallisiin valuuttoihin

BOOKUSD (BUD) -rahakkeen tokenomiikka

BOOKUSD (BUD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BOOKUSD (BUD)”

Paljonko BOOKUSD (BUD) on arvoltaan tänään?
BUD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.033 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUD-USD-parin nykyinen hinta?
BUD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.033. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BOOKUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUD markkina-arvo on $ 89.43K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 86.61K USD.
Mikä oli BUD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUD saavutti ATH-hinnaksi 1.9 USD.
Mikä oli BUD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.859142 USD.
Mikä on BUD-rahakkeen treidausvolyymi?
BUD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BUD tänä vuonna korkeammalle?
BUD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
BOOKUSD (BUD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

