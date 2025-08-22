Lisätietoja BODEGA-rahakkeesta

BODEGA-rahakkeen hintatiedot

BODEGA-rahakkeen valkoinen paperi

BODEGA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BODEGA-rahakkeen tokenomiikka

BODEGA-rahakkeen hintaennuste

Bodega-logo

Bodega – hinta (BODEGA)

Ei listattu

1BODEGA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.312736
-4.50%1D
USD
Reaaliaikainen Bodega (BODEGA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:28:33 (UTC+8)

Bodega (BODEGA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.303147
24 h:n matalin
$ 0.327739
24 h:n korkein

$ 0.303147
$ 0.327739
$ 0.648917
$ 0.075832
-0.46%

-4.57%

-11.53%

-11.53%

Bodega (BODEGA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.312736. Viimeisen 24 tunnin aikana BODEGA on vaihdellut alimmillaan $ 0.303147 ja korkeimmillaan $ 0.327739 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BODEGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.648917, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.075832.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BODEGA on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -4.57% 24 tunnin aikana ja -11.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bodega (BODEGA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.41M
--
$ 7.82M
20.50M
25,000,000.0
Bodega-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.41M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BODEGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.50M ja sen kokonaistarjonta on 25000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.82M.

Bodega (BODEGA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bodega – USD -hinta muuttui $ -0.0150035496796431.
Viimeisten 30 päivän aikana Bodega – USD -hinnan muutos oli $ -0.1516019659.
Viimeisten 60 päivän aikana Bodega – USD -hinnan muutos oli $ -0.0257243498.
Viimeisten 90 päivän aikana Bodega – USD -hinnan muutos oli $ +0.060872675473983.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0150035496796431-4.57%
30 päivää$ -0.1516019659-48.47%
60 päivää$ -0.0257243498-8.22%
90 päivää$ +0.060872675473983+24.17%

Mikä on Bodega (BODEGA)

Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano’s smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bodega-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bodega (BODEGA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bodega (BODEGA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bodega-rahakkeelle.

Tarkista Bodega-rahakkeen hintaennuste nyt!

BODEGA paikallisiin valuuttoihin

Bodega (BODEGA) -rahakkeen tokenomiikka

Bodega (BODEGA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BODEGA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bodega (BODEGA)”

Paljonko Bodega (BODEGA) on arvoltaan tänään?
BODEGA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.312736 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BODEGA-USD-parin nykyinen hinta?
BODEGA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.312736. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bodega-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BODEGA markkina-arvo on $ 6.41M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BODEGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BODEGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.50M USD.
Mikä oli BODEGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BODEGA saavutti ATH-hinnaksi 0.648917 USD.
Mikä oli BODEGA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BODEGA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.075832 USD.
Mikä on BODEGA-rahakkeen treidausvolyymi?
BODEGA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BODEGA tänä vuonna korkeammalle?
BODEGA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BODEGA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Bodega (BODEGA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

