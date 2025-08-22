Lisätietoja XBC-rahakkeesta

1XBC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.21
-0.90%1D
Reaaliaikainen Bitcoin Plus (XBC) -hintakaavio
Bitcoin Plus (XBC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.21
24 h:n matalin
$ 1.23
24 h:n korkein

$ 1.21
$ 1.23
$ 195.51
$ 0.0498737
--

-0.96%

-27.29%

-27.29%

Bitcoin Plus (XBC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.21. Viimeisen 24 tunnin aikana XBC on vaihdellut alimmillaan $ 1.21 ja korkeimmillaan $ 1.23 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XBC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 195.51, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0498737.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XBC on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.96% 24 tunnin aikana ja -27.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bitcoin Plus (XBC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 325.94K
--
$ 1.21M
268.43K
1,000,000.0
Bitcoin Plus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 325.94K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 268.43K ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.21M.

Bitcoin Plus (XBC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bitcoin Plus – USD -hinta muuttui $ -0.011834518185804.
Viimeisten 30 päivän aikana Bitcoin Plus – USD -hinnan muutos oli $ -0.5893970500.
Viimeisten 60 päivän aikana Bitcoin Plus – USD -hinnan muutos oli $ -0.1819253150.
Viimeisten 90 päivän aikana Bitcoin Plus – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.011834518185804-0.96%
30 päivää$ -0.5893970500-48.71%
60 päivää$ -0.1819253150-15.03%
90 päivää$ 0--

Mikä on Bitcoin Plus (XBC)

Secure, fast, reliable coin with native Tor and onboard P2P messaging system.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bitcoin Plus (XBC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bitcoin Plus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bitcoin Plus (XBC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bitcoin Plus (XBC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bitcoin Plus-rahakkeelle.

Tarkista Bitcoin Plus-rahakkeen hintaennuste nyt!

XBC paikallisiin valuuttoihin

Bitcoin Plus (XBC) -rahakkeen tokenomiikka

Bitcoin Plus (XBC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XBC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bitcoin Plus (XBC)”

Paljonko Bitcoin Plus (XBC) on arvoltaan tänään?
XBC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.21 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XBC-USD-parin nykyinen hinta?
XBC -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.21. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bitcoin Plus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XBC markkina-arvo on $ 325.94K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 268.43K USD.
Mikä oli XBC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XBC saavutti ATH-hinnaksi 195.51 USD.
Mikä oli XBC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XBC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0498737 USD.
Mikä on XBC-rahakkeen treidausvolyymi?
XBC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XBC tänä vuonna korkeammalle?
XBC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XBC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.