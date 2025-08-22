Lisätietoja B2M-rahakkeesta

B2M-rahakkeen hintatiedot

B2M-rahakkeen virallinen verkkosivusto

B2M-rahakkeen tokenomiikka

B2M-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Bit2Me-logo

Bit2Me – hinta (B2M)

Ei listattu

1B2M - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01438155
$0.01438155$0.01438155
-2.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Bit2Me (B2M) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:26:32 (UTC+8)

Bit2Me (B2M) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0141556
$ 0.0141556$ 0.0141556
24 h:n matalin
$ 0.0148583
$ 0.0148583$ 0.0148583
24 h:n korkein

$ 0.0141556
$ 0.0141556$ 0.0141556

$ 0.0148583
$ 0.0148583$ 0.0148583

$ 0.300665
$ 0.300665$ 0.300665

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

-0.48%

-2.36%

-3.62%

-3.62%

Bit2Me (B2M) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01438155. Viimeisen 24 tunnin aikana B2M on vaihdellut alimmillaan $ 0.0141556 ja korkeimmillaan $ 0.0148583 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. B2M-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.300665, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa B2M on muuttunut -0.48% viimeisen tunnin aikana, -2.36% 24 tunnin aikana ja -3.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bit2Me (B2M) -rahakkeen markkinatiedot

$ 42.53M
$ 42.53M$ 42.53M

--
----

$ 71.13M
$ 71.13M$ 71.13M

2.96B
2.96B 2.96B

4,945,917,187.37
4,945,917,187.37 4,945,917,187.37

Bit2Me-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 42.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. B2M-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.96B ja sen kokonaistarjonta on 4945917187.37. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 71.13M.

Bit2Me (B2M) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bit2Me – USD -hinta muuttui $ -0.00034823164416354.
Viimeisten 30 päivän aikana Bit2Me – USD -hinnan muutos oli $ +0.0046047378.
Viimeisten 60 päivän aikana Bit2Me – USD -hinnan muutos oli $ +0.0034507824.
Viimeisten 90 päivän aikana Bit2Me – USD -hinnan muutos oli $ +0.00213504831110792.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00034823164416354-2.36%
30 päivää$ +0.0046047378+32.02%
60 päivää$ +0.0034507824+23.99%
90 päivää$ +0.00213504831110792+17.43%

Mikä on Bit2Me (B2M)

Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bit2Me (B2M) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bit2Me-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bit2Me (B2M) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bit2Me (B2M) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bit2Me-rahakkeelle.

Tarkista Bit2Me-rahakkeen hintaennuste nyt!

B2M paikallisiin valuuttoihin

Bit2Me (B2M) -rahakkeen tokenomiikka

Bit2Me (B2M) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää B2M-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bit2Me (B2M)”

Paljonko Bit2Me (B2M) on arvoltaan tänään?
B2M-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01438155 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on B2M-USD-parin nykyinen hinta?
B2M -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01438155. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bit2Me-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen B2M markkina-arvo on $ 42.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on B2M-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
B2M-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.96B USD.
Mikä oli B2M-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
B2M saavutti ATH-hinnaksi 0.300665 USD.
Mikä oli B2M-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
B2M-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0 USD.
Mikä on B2M-rahakkeen treidausvolyymi?
B2M-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko B2M tänä vuonna korkeammalle?
B2M saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso B2M-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:26:32 (UTC+8)

Bit2Me (B2M) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.