BiFi-logo

BiFi – hinta (BIFI)

Ei listattu

1BIFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00192275
$0.00192275$0.00192275
+0.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen BiFi (BIFI) -hintakaavio
BiFi (BIFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00189401
$ 0.00189401$ 0.00189401
24 h:n matalin
$ 0.00195437
$ 0.00195437$ 0.00195437
24 h:n korkein

$ 0.00189401
$ 0.00189401$ 0.00189401

$ 0.00195437
$ 0.00195437$ 0.00195437

$ 0.297469
$ 0.297469$ 0.297469

$ 0.00115248
$ 0.00115248$ 0.00115248

-0.07%

+1.61%

-5.42%

-5.42%

BiFi (BIFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00193957. Viimeisen 24 tunnin aikana BIFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00189401 ja korkeimmillaan $ 0.00195437 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BIFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.297469, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00115248.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BIFI on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, +1.61% 24 tunnin aikana ja -5.42% viimeisten 7 päivän aikana.

BiFi (BIFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

--
----

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

584.85M
584.85M 584.85M

998,206,747.0
998,206,747.0 998,206,747.0

BiFi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BIFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 584.85M ja sen kokonaistarjonta on 998206747.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.94M.

BiFi (BIFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BiFi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BiFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002108454.
Viimeisten 60 päivän aikana BiFi – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001823391.
Viimeisten 90 päivän aikana BiFi – USD -hinnan muutos oli $ +0.00055879400987451.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.61%
30 päivää$ -0.0002108454-10.87%
60 päivää$ +0.0001823391+9.40%
90 päivää$ +0.00055879400987451+40.47%

Mikä on BiFi (BIFI)

BiFi token serves multiple functions on BiFi’s multichain DeFi platform. It can be used as a governance token, used to vote on proposals to enhance or submit proposals for BiFi. It can also be used as a currency to pay for multichain DeFi services on BiFi and used in services on BiFi.

BiFi (BIFI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BiFi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BiFi (BIFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BiFi (BIFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BiFi-rahakkeelle.

Tarkista BiFi-rahakkeen hintaennuste nyt!

BIFI paikallisiin valuuttoihin

BiFi (BIFI) -rahakkeen tokenomiikka

BiFi (BIFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BIFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BiFi (BIFI)”

Paljonko BiFi (BIFI) on arvoltaan tänään?
BIFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00193957 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BIFI-USD-parin nykyinen hinta?
BIFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00193957. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BiFi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BIFI markkina-arvo on $ 1.13M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BIFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BIFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 584.85M USD.
Mikä oli BIFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BIFI saavutti ATH-hinnaksi 0.297469 USD.
Mikä oli BIFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BIFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00115248 USD.
Mikä on BIFI-rahakkeen treidausvolyymi?
BIFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BIFI tänä vuonna korkeammalle?
BIFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BIFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
