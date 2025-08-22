Lisätietoja BICHO-rahakkeesta

BICHO-rahakkeen hintatiedot

BICHO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BICHO-rahakkeen tokenomiikka

BICHO-rahakkeen hintaennuste

bicho – hinta (BICHO)

Ei listattu

1BICHO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.40%1D
Reaaliaikainen bicho (BICHO) -hintakaavio
bicho (BICHO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00005563
$ 0.00005563
24 h:n matalin
$ 0.00005852
$ 0.00005852
24 h:n korkein

$ 0.00005563
$ 0.00005563

$ 0.00005852
$ 0.00005852

$ 0.00542787
$ 0.00542787

$ 0.00003363
$ 0.00003363

+0.59%

-3.44%

-7.51%

-7.51%

bicho (BICHO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00005624. Viimeisen 24 tunnin aikana BICHO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00005563 ja korkeimmillaan $ 0.00005852 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BICHO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00542787, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00003363.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BICHO on muuttunut +0.59% viimeisen tunnin aikana, -3.44% 24 tunnin aikana ja -7.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

bicho (BICHO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 28.99K
$ 28.99K

--
----

$ 28.99K
$ 28.99K

515.58M
515.58M

515,582,406.0
515,582,406.0

bicho-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.99K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BICHO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 515.58M ja sen kokonaistarjonta on 515582406.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.99K.

bicho (BICHO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana bicho – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana bicho – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000110998.
Viimeisten 60 päivän aikana bicho – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000048970.
Viimeisten 90 päivän aikana bicho – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.44%
30 päivää$ -0.0000110998-19.73%
60 päivää$ +0.0000048970+8.71%
90 päivää$ 0--

Mikä on bicho (BICHO)

Introducing Bicho, the cutest little fluff ball in the world and a delightful crypto meme coin designed to bring fun and excitement to the crypto space. Inspired by its charming and lovable theme, Bicho stands out with its adorable appeal and community-driven approach. Join a vibrant community of Bicho enthusiasts who share a passion for memes and crypto innovation. With deflationary mechanics, Bicho ensures increasing scarcity and potential value over time, all while maintaining transparency and security on a reliable blockchain platform. Participate in community events, earn rewards, and enjoy exclusive content as a Bicho holder. Embrace the cuteness and join the fun with Bicho, making crypto as adorable as ever!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

bicho (BICHO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

bicho-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon bicho (BICHO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko bicho (BICHO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita bicho-rahakkeelle.

Tarkista bicho-rahakkeen hintaennuste nyt!

BICHO paikallisiin valuuttoihin

bicho (BICHO) -rahakkeen tokenomiikka

bicho (BICHO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BICHO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”bicho (BICHO)”

Paljonko bicho (BICHO) on arvoltaan tänään?
BICHO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00005624 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BICHO-USD-parin nykyinen hinta?
BICHO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00005624. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on bicho-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BICHO markkina-arvo on $ 28.99K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BICHO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BICHO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 515.58M USD.
Mikä oli BICHO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BICHO saavutti ATH-hinnaksi 0.00542787 USD.
Mikä oli BICHO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BICHO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00003363 USD.
Mikä on BICHO-rahakkeen treidausvolyymi?
BICHO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BICHO tänä vuonna korkeammalle?
BICHO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BICHO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.