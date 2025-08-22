Lisätietoja AUSD-rahakkeesta

AUSD-rahakkeen hintatiedot

AUSD-rahakkeen valkoinen paperi

AUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AUSD-rahakkeen tokenomiikka

AUSD-rahakkeen hintaennuste

AUSD-logo

AUSD – hinta (AUSD)

Ei listattu

1AUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999547
$0.999547
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen AUSD (AUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:23:23 (UTC+8)

AUSD (AUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

$ 1.022
$ 0.950515
+0.05%

+0.02%

-0.15%

-0.15%

AUSD (AUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999635. Viimeisen 24 tunnin aikana AUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.998556 ja korkeimmillaan $ 0.999858 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.022, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.950515.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AUSD on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja -0.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AUSD (AUSD) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

212.07M
212.07M 212.07M

212,068,846.549046
212,068,846.549046 212,068,846.549046

AUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 211.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 212.07M ja sen kokonaistarjonta on 212068846.549046. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 211.94M.

AUSD (AUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AUSD – USD -hinta muuttui $ +0.00017001.
Viimeisten 30 päivän aikana AUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000932659.
Viimeisten 60 päivän aikana AUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006116766.
Viimeisten 90 päivän aikana AUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0026211720701445.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00017001+0.02%
30 päivää$ -0.0000932659-0.00%
60 päivää$ +0.0006116766+0.06%
90 päivää$ +0.0026211720701445+0.26%

Mikä on AUSD (AUSD)

AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments.

AUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AUSD (AUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AUSD (AUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AUSD-rahakkeelle.

Tarkista AUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

AUSD paikallisiin valuuttoihin

AUSD (AUSD) -rahakkeen tokenomiikka

AUSD (AUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AUSD (AUSD)”

Paljonko AUSD (AUSD) on arvoltaan tänään?
AUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999635 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AUSD-USD-parin nykyinen hinta?
AUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999635. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AUSD markkina-arvo on $ 211.94M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 212.07M USD.
Mikä oli AUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.022 USD.
Mikä oli AUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.950515 USD.
Mikä on AUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
AUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AUSD tänä vuonna korkeammalle?
AUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
