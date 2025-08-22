AuraFarming – hinta (AURAFARM)
AuraFarming (AURAFARM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00184195. Viimeisen 24 tunnin aikana AURAFARM on vaihdellut alimmillaan $ 0.00152564 ja korkeimmillaan $ 0.0018543 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AURAFARM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0048771, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AURAFARM on muuttunut +1.84% viimeisen tunnin aikana, +11.44% 24 tunnin aikana ja +55.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
AuraFarming-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.83M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AURAFARM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.67M ja sen kokonaistarjonta on 999672126.865887. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.83M.
Tämän päivän aikana AuraFarming – USD -hinta muuttui $ +0.00018913.
Viimeisten 30 päivän aikana AuraFarming – USD -hinnan muutos oli $ +0.0013990669.
Viimeisten 60 päivän aikana AuraFarming – USD -hinnan muutos oli $ +0.0018329478.
Viimeisten 90 päivän aikana AuraFarming – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001900529132920377.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00018913
|+11.44%
|30 päivää
|$ +0.0013990669
|+75.96%
|60 päivää
|$ +0.0018329478
|+99.51%
|90 päivää
|$ -0.0001900529132920377
|-9.35%
Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other’s aura points.
