Lisätietoja ATTN-rahakkeesta

ATTN-rahakkeen hintatiedot

ATTN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ATTN-rahakkeen tokenomiikka

ATTN-rahakkeen hintaennuste

Attention – hinta (ATTN)

1ATTN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00545929
-4.40%1D
USD
Reaaliaikainen Attention (ATTN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:22:43 (UTC+8)

Attention (ATTN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00536281
24 h:n matalin
$ 0.00572809
24 h:n korkein

$ 0.00536281
$ 0.00572809
$ 0.02390069
$ 0.00536281
-0.49%

-4.48%

-30.20%

-30.20%

Attention (ATTN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00545929. Viimeisen 24 tunnin aikana ATTN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00536281 ja korkeimmillaan $ 0.00572809 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ATTN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02390069, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00536281.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ATTN on muuttunut -0.49% viimeisen tunnin aikana, -4.48% 24 tunnin aikana ja -30.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Attention (ATTN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.49M
--
$ 5.49M
1.00B
1,000,000,000.0
Attention-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.49M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ATTN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.49M.

Attention (ATTN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Attention – USD -hinta muuttui $ -0.000256624233864839.
Viimeisten 30 päivän aikana Attention – USD -hinnan muutos oli $ -0.0038815721.
Viimeisten 60 päivän aikana Attention – USD -hinnan muutos oli $ -0.0034008647.
Viimeisten 90 päivän aikana Attention – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000256624233864839-4.48%
30 päivää$ -0.0038815721-71.10%
60 päivää$ -0.0034008647-62.29%
90 päivää$ 0--

Mikä on Attention (ATTN)

ATTN (Attention Token) is a memecoin focused on rewarding real engagement in the crypto space. Built around the idea of “Proof of Attention,” it incentivizes users for contributions like analyzing trends, summarizing threads, or sharing useful content. While not officially part of Giverep, ATTN works in alignment with it to track and reward meaningful activity. Instead of relying on hype, ATTN uses behavioral on-chain data and social graphs to support a fair and transparent distribution model. The goal is to move beyond speculation and build a system where attention has measurable value.

Attention (ATTN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Attention-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Attention (ATTN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Attention (ATTN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Attention-rahakkeelle.

Tarkista Attention-rahakkeen hintaennuste nyt!

ATTN paikallisiin valuuttoihin

Attention (ATTN) -rahakkeen tokenomiikka

Attention (ATTN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ATTN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Attention (ATTN)”

Paljonko Attention (ATTN) on arvoltaan tänään?
ATTN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00545929 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ATTN-USD-parin nykyinen hinta?
ATTN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00545929. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Attention-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ATTN markkina-arvo on $ 5.49M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ATTN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ATTN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli ATTN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ATTN saavutti ATH-hinnaksi 0.02390069 USD.
Mikä oli ATTN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ATTN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00536281 USD.
Mikä on ATTN-rahakkeen treidausvolyymi?
ATTN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ATTN tänä vuonna korkeammalle?
ATTN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ATTN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Attention (ATTN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

