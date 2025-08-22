Lisätietoja AKRE-rahakkeesta

Arkreen Token-logo

Arkreen Token – hinta (AKRE)

Ei listattu

1AKRE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-7.50%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Arkreen Token (AKRE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:06:53 (UTC+8)

Arkreen Token (AKRE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0114795
$ 0.0114795$ 0.0114795

$ 0
$ 0$ 0

-1.71%

-7.58%

+10.56%

+10.56%

Arkreen Token (AKRE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AKRE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AKRE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0114795, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AKRE on muuttunut -1.71% viimeisen tunnin aikana, -7.58% 24 tunnin aikana ja +10.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Arkreen Token (AKRE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 516.24K
$ 516.24K$ 516.24K

--
----

$ 877.68K
$ 877.68K$ 877.68K

5.88B
5.88B 5.88B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Arkreen Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 516.24K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AKRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.88B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 877.68K.

Arkreen Token (AKRE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Arkreen Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Arkreen Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Arkreen Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Arkreen Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-7.58%
30 päivää$ 0+1.45%
60 päivää$ 0-8.40%
90 päivää$ 0--

Mikä on Arkreen Token (AKRE)

Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Arkreen Token (AKRE) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Arkreen Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Arkreen Token (AKRE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Arkreen Token (AKRE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Arkreen Token-rahakkeelle.

Tarkista Arkreen Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

AKRE paikallisiin valuuttoihin

Arkreen Token (AKRE) -rahakkeen tokenomiikka

Arkreen Token (AKRE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AKRE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Arkreen Token (AKRE)”

Paljonko Arkreen Token (AKRE) on arvoltaan tänään?
AKRE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AKRE-USD-parin nykyinen hinta?
AKRE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Arkreen Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AKRE markkina-arvo on $ 516.24K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AKRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AKRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.88B USD.
Mikä oli AKRE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AKRE saavutti ATH-hinnaksi 0.0114795 USD.
Mikä oli AKRE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AKRE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AKRE-rahakkeen treidausvolyymi?
AKRE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AKRE tänä vuonna korkeammalle?
AKRE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AKRE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.