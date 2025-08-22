Lisätietoja ANARCHY-rahakkeesta

ANARCHY-rahakkeen hintatiedot

ANARCHY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ANARCHY-rahakkeen tokenomiikka

ANARCHY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ANARCHY-logo

ANARCHY – hinta (ANARCHY)

Ei listattu

1ANARCHY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00049076
$0.00049076$0.00049076
-5.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ANARCHY (ANARCHY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:06:02 (UTC+8)

ANARCHY (ANARCHY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01011476
$ 0.01011476$ 0.01011476

$ 0
$ 0$ 0

-0.75%

-5.30%

-19.42%

-19.42%

ANARCHY (ANARCHY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ANARCHY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ANARCHY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01011476, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ANARCHY on muuttunut -0.75% viimeisen tunnin aikana, -5.30% 24 tunnin aikana ja -19.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ANARCHY (ANARCHY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 211.10K
$ 211.10K$ 211.10K

--
----

$ 211.10K
$ 211.10K$ 211.10K

430.14M
430.14M 430.14M

430,139,310.431713
430,139,310.431713 430,139,310.431713

ANARCHY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 211.10K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ANARCHY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 430.14M ja sen kokonaistarjonta on 430139310.431713. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 211.10K.

ANARCHY (ANARCHY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ANARCHY – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ANARCHY – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ANARCHY – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ANARCHY – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.30%
30 päivää$ 0-37.74%
60 päivää$ 0-36.29%
90 päivää$ 0--

Mikä on ANARCHY (ANARCHY)

The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ANARCHY (ANARCHY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ANARCHY-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ANARCHY (ANARCHY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ANARCHY (ANARCHY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ANARCHY-rahakkeelle.

Tarkista ANARCHY-rahakkeen hintaennuste nyt!

ANARCHY paikallisiin valuuttoihin

ANARCHY (ANARCHY) -rahakkeen tokenomiikka

ANARCHY (ANARCHY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ANARCHY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ANARCHY (ANARCHY)”

Paljonko ANARCHY (ANARCHY) on arvoltaan tänään?
ANARCHY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ANARCHY-USD-parin nykyinen hinta?
ANARCHY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ANARCHY-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ANARCHY markkina-arvo on $ 211.10K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ANARCHY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ANARCHY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 430.14M USD.
Mikä oli ANARCHY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ANARCHY saavutti ATH-hinnaksi 0.01011476 USD.
Mikä oli ANARCHY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ANARCHY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ANARCHY-rahakkeen treidausvolyymi?
ANARCHY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ANARCHY tänä vuonna korkeammalle?
ANARCHY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ANARCHY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:06:02 (UTC+8)

ANARCHY (ANARCHY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.