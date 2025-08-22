Ajna Protocol – hinta (AJNA)
Ajna Protocol (AJNA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00634355. Viimeisen 24 tunnin aikana AJNA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0063175 ja korkeimmillaan $ 0.00638188 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AJNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.438738, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AJNA on muuttunut +0.23% viimeisen tunnin aikana, -0.39% 24 tunnin aikana ja +0.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ajna Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.95M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AJNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 779.32M ja sen kokonaistarjonta on 991201672.6298751. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.30M.
Tämän päivän aikana Ajna Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Ajna Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0125318384.
Viimeisten 60 päivän aikana Ajna Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0015684452.
Viimeisten 90 päivän aikana Ajna Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.000168734309779819.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.39%
|30 päivää
|$ +0.0125318384
|+197.55%
|60 päivää
|$ +0.0015684452
|+24.73%
|90 päivää
|$ +0.000168734309779819
|+2.73%
The Ajna protocol facilitates peer-to-pool secured loans without governance and without external price feeds. Current lending and borrowing protocols which utilize smart contracts require active governance (e.g. to set rates and to update contracts) and/or rely on external price feeds (such as oracles like Chainlink). Because the pricing of collateral and parameterization of loans are left to subjective decision making through governance rather than market forces, these protocols carry both solvency and liquidity risk. Governance and maintenance overhead create barriers to entry in the market for lending and borrowing of on-chain assets. Ajna solves these problems with its unique design, which is defined by the following features: Permissionless pool creation: Much like the popular DeFi primitive, the “automated market maker,” AMM, Ajna pools exist in unique pairs: quote token, provided by lenders and collateral token, provided by borrowers. Pools allow lenders to assess borrower demand for their quote token and for borrowers to assess lender demand for loans backed by their collateral. Pools are created permissionlessly, meaning anyone can create a pool to borrow arbitrary fungible tokens using arbitrary fungible or non-fungible tokens as collateral. Therefore, no governance process is needed to whitelist approved tokens. Price specified lending: Ajna replaces external price feeds (oracles) by allowing lenders to input the price at which they’re willing to lend. This price is the amount of quote token (i.e. the token they are lending) they are willing to lend per unit of collateral pledged by the borrower. For example, if a lender deposits at price 100, they are willing to lend 100 units of quote token per one unit of collateral. Ajna pools separate prices into predefined buckets to reduce the complexity of the protocol, prices are therefore hereon referred to as “buckets”. Borrowers are then able to borrow from the aggregated liquidity of these various buckets.
