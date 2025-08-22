Lisätietoja AGA-rahakkeesta

AGA-logo

AGA – hinta (AGA)

Ei listattu

1AGA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04923093
$0.04923093$0.04923093
+0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen AGA (AGA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:41:11 (UTC+8)

AGA (AGA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04835146
$ 0.04835146$ 0.04835146
24 h:n matalin
$ 0.04945332
$ 0.04945332$ 0.04945332
24 h:n korkein

$ 0.04835146
$ 0.04835146$ 0.04835146

$ 0.04945332
$ 0.04945332$ 0.04945332

$ 8.4
$ 8.4$ 8.4

$ 0.00751913
$ 0.00751913$ 0.00751913

-0.30%

+0.42%

+0.49%

+0.49%

AGA (AGA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04923093. Viimeisen 24 tunnin aikana AGA on vaihdellut alimmillaan $ 0.04835146 ja korkeimmillaan $ 0.04945332 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.4, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00751913.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AGA on muuttunut -0.30% viimeisen tunnin aikana, +0.42% 24 tunnin aikana ja +0.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AGA (AGA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 221.54K
$ 221.54K$ 221.54K

--
----

$ 221.54K
$ 221.54K$ 221.54K

4.50M
4.50M 4.50M

4,500,000.0
4,500,000.0 4,500,000.0

AGA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 221.54K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.50M ja sen kokonaistarjonta on 4500000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 221.54K.

AGA (AGA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AGA – USD -hinta muuttui $ +0.00020732.
Viimeisten 30 päivän aikana AGA – USD -hinnan muutos oli $ +0.0027604717.
Viimeisten 60 päivän aikana AGA – USD -hinnan muutos oli $ +0.0129467942.
Viimeisten 90 päivän aikana AGA – USD -hinnan muutos oli $ +0.00798536475490405.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00020732+0.42%
30 päivää$ +0.0027604717+5.61%
60 päivää$ +0.0129467942+26.30%
90 päivää$ +0.00798536475490405+19.36%

Mikä on AGA (AGA)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

AGA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AGA (AGA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AGA (AGA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AGA-rahakkeelle.

Tarkista AGA-rahakkeen hintaennuste nyt!

AGA paikallisiin valuuttoihin

AGA (AGA) -rahakkeen tokenomiikka

AGA (AGA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AGA (AGA)”

Paljonko AGA (AGA) on arvoltaan tänään?
AGA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04923093 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AGA-USD-parin nykyinen hinta?
AGA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04923093. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AGA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AGA markkina-arvo on $ 221.54K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.50M USD.
Mikä oli AGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AGA saavutti ATH-hinnaksi 8.4 USD.
Mikä oli AGA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AGA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00751913 USD.
Mikä on AGA-rahakkeen treidausvolyymi?
AGA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AGA tänä vuonna korkeammalle?
AGA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AGA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:41:11 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.