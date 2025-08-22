Affi Network – hinta (AFFI)
Affi Network (AFFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01014378. Viimeisen 24 tunnin aikana AFFI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AFFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2712, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00432224.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AFFI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -13.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Affi Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 61.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AFFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.07M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.01M.
Tämän päivän aikana Affi Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Affi Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0016414543.
Viimeisten 60 päivän aikana Affi Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.0129382321.
Viimeisten 90 päivän aikana Affi Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.001527719702953996.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.0016414543
|-16.18%
|60 päivää
|$ +0.0129382321
|+127.55%
|90 päivää
|$ +0.001527719702953996
|+17.73%
Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive!
