Aether Games – hinta (AEG)
+0.00%
-4.73%
-31.73%
-31.73%
Aether Games (AEG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00075298. Viimeisen 24 tunnin aikana AEG on vaihdellut alimmillaan $ 0.00074642 ja korkeimmillaan $ 0.00081924 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AEG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.343817, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00069988.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AEG on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, -4.73% 24 tunnin aikana ja -31.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Aether Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 334.92K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 444.89M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 752.81K.
Tämän päivän aikana Aether Games – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Aether Games – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003247912.
Viimeisten 60 päivän aikana Aether Games – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002659599.
Viimeisten 90 päivän aikana Aether Games – USD -hinnan muutos oli $ -0.001526948121574255.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-4.73%
|30 päivää
|$ -0.0003247912
|-43.13%
|60 päivää
|$ -0.0002659599
|-35.32%
|90 päivää
|$ -0.001526948121574255
|-66.97%
Aether Games is a transmedia development studio focused on creating immersive experiences through games, series and interactive AI technologies. Aether Games is not only enhancing the gaming experience, but is also empowering players in a way that is also inclusive of traditional gamers. Aether Games have secured the Exclusive Rights to develop the Official Online Trading Card Game for "The Wheel of Time" series. Products lineup Aether: Trading Card Game Aether is a Trading Card Game set in the dark fantasy universe. Players use a variety of Adventurers, Creatures and Cards, each with their own unique mechanics, to craft powerful new strategies. Players quest for new cards and battle each other for ranks and rewards, all while customizing their decks and cards to suit their individual playstyles. With real-time online battles, deep strategy, and expansive card sets, Aether offers an immersive and rewarding gaming experience. Aether Saga Fully CGI 3D cinematic dark fantasy series about Holda and Einar, immersing the audience into the world of Aether. Aether Saga is a captivating story set in a mystical Viking world, where ancient Norse mythology intertwines with magical elements. Cards of Eternity: The Wheel of Time Venture into the legendary world of "The Wheel of Time" with Aether Games' upcoming title "Cards of Eternity: The Wheel of Time". "The Wheel of Time" is an epic fantasy masterpiece by Robert Jordan and Brandon Sanderson. Spanning 14 novels, it's a tale of magic, conflict, and destiny that has captivated millions worldwide. Its rich narrative and deep lore have made it one of the best-selling fantasy series ever, securing its place as a cultural phenomenon with a successful TV adaptation on AmazonPrime. Token Utility $AEG: Empowering Aether Games Ecosystem
Aether Games (AEG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AEG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi.