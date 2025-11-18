XPIN Network (XPIN) -rahakkeen tokenomiikka

XPIN Network (XPIN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu XPIN Network (XPIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:56:30 (UTC+8)
USD

XPIN Network (XPIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu XPIN Network (XPIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 50.70M
$ 50.70M$ 50.70M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 17.51B
$ 17.51B$ 17.51B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 289.59M
$ 289.59M$ 289.59M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0104083
$ 0.0104083$ 0.0104083
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145
Nykyinen hinta:
$ 0.0028959
$ 0.0028959$ 0.0028959

XPIN Network (XPIN) -rahakkeen tiedot

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.xpin.network
Valkoinen paperi:
https://docs.xpin.network/
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0xD955c9bA56Fb1AB30e34766e252A97ccCE3D31A6

XPIN Network (XPIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

XPIN Network (XPIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä XPIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XPIN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät XPIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XPIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XPIN-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään XPIN Network (XPIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XPIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

XPIN Network (XPIN) -rahakkeen hintahistoria

XPIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

XPIN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne XPIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XPIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

