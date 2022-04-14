Wicrypt (WNT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Wicrypt (WNT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Wicrypt (WNT) -rahakkeen tiedot The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid! Virallinen verkkosivusto: https://wicrypt.com/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.wicrypt.com/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x82a0e6c02b91ec9f6ff943c0a933c03dbaa19689 Osta WNT-rahaketta nyt!

Wicrypt (WNT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Wicrypt (WNT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 602.75K $ 602.75K $ 602.75K Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 26.12M $ 26.12M $ 26.12M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 Nykyinen hinta: $ 0.023072 $ 0.023072 $ 0.023072 Lue lisää Wicrypt (WNT) -rahakkeen hinnasta

Wicrypt (WNT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Wicrypt (WNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WNT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WNT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WNT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WNT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WNT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Wicrypt (WNT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WNT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WNT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Wicrypt (WNT) -rahakkeen hintahistoria WNT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WNT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WNT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WNT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WNT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WNT-rahakkeen hintaennuste nyt!

