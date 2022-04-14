Uquid (UQC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Uquid (UQC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Uquid (UQC) -rahakkeen tiedot UQUID IS LEADING WEB 3.0 SHOPPING WITH BRIDGE BETWEEN 2TRILION BILLION MARKET OF BLOCKCHAIN WITH 4 TRILLION E-COMMERCE. Virallinen verkkosivusto: https://uquidcoin.com Valkoinen paperi: https://uquidcoin.com/pdf/Uquid_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8806926ab68eb5a7b909dcaf6fdbe5d93271d6e2 Osta UQC-rahaketta nyt!

Uquid (UQC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Uquid (UQC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 41.85M $ 41.85M $ 41.85M Kokonaistarjonta: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 167.40M $ 167.40M $ 167.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 69.8 $ 69.8 $ 69.8 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0370745608992 $ 0.0370745608992 $ 0.0370745608992 Nykyinen hinta: $ 4.185 $ 4.185 $ 4.185 Lue lisää Uquid (UQC) -rahakkeen hinnasta

Uquid (UQC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Uquid (UQC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UQC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UQC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UQC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UQC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UQC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Uquid (UQC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UQC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan UQC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Uquid (UQC) -rahakkeen hintahistoria UQC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UQC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UQC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UQC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UQC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UQC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!