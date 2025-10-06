PörssiDEX+
Reaaliaikainen Taiwan Semiconductor-hinta on tänään 286.47 USD. TSMON-rahakkeiden markkina-arvo on 1,306,382.670960462 USD. Seuraa reaaliaikaisia TSMON/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja TSMON-rahakkeesta

TSMON-rahakkeen hintatiedot

Mikä on TSMON

TSMON-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TSMON-rahakkeen tokenomiikka

TSMON-rahakkeen hintaennuste

TSMON-rahakkeen historia

TSMON-osto-opas

TSMON/fiat-valuuttamuunnin

TSMON-rahakkeen spot

Taiwan Semiconductor-logo

Taiwan Semiconductor – hinta (TSMON)

1TSMON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$286.57
$286.57$286.57
+0.80%1D
USD
Reaaliaikainen Taiwan Semiconductor (TSMON) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 15:21:30 (UTC+8)

Taiwan Semiconductor-hinta tänään

Reaaliaikainen Taiwan Semiconductor (TSMON) -hinta on tänään $ 286.47, ja se on muuttunut 0.80 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen TSMON-USD-muuntokurssi on $ 286.47 per TSMON.

Taiwan Semiconductor on tällä hetkellä sijalla #1972 markkina-arvon perusteella, joka on $ 1.31M, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 4.56K TSMON. Viimeisen 24 tunnin aikana TSMON-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 283.88 (alin) ja $ 288.4 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 623.2084597697356, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 228.88466810009672.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, TSMON liikkui -0.14% viimeisen tunnin aikana ja -3.17% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 52.38K.

Taiwan Semiconductor (TSMON) -rahakkeen markkinatiedot

No.1972

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 52.38K
$ 52.38K$ 52.38K

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

4.56K
4.56K 4.56K

4,560.2774146
4,560.2774146 4,560.2774146

ETH

Taiwan Semiconductor-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.38K. TSMON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.56K ja sen kokonaistarjonta on 4560.2774146. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.31M.

Taiwan Semiconductor-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 283.88
$ 283.88$ 283.88
24 h:n matalin
$ 288.4
$ 288.4$ 288.4
24 h:n korkein

$ 283.88
$ 283.88$ 283.88

$ 288.4
$ 288.4$ 288.4

$ 623.2084597697356
$ 623.2084597697356$ 623.2084597697356

$ 228.88466810009672
$ 228.88466810009672$ 228.88466810009672

-0.14%

+0.80%

-3.17%

-3.17%

Taiwan Semiconductor (TSMON) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Taiwan Semiconductor-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +2.2744+0.80%
30 päivää$ -11.79-3.96%
60 päivää$ +21.72+8.20%
90 päivää$ +86.47+43.23%
Taiwan Semiconductor-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TSMON-rahakkeiden hinta muuttui $ +2.2744 (+0.80%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Taiwan Semiconductor 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -11.79 (-3.96%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Taiwan Semiconductor-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TSMON-rahakkeiden hinta muuttui $ +21.72 (+8.20%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Taiwan Semiconductor-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +86.47 (+43.23%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Taiwan Semiconductor (TSMON)?

Tarkista Taiwan Semiconductor-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Taiwan Semiconductor-hintaennuste

Taiwan Semiconductor (TSMON) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti TSMON-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Taiwan Semiconductor (TSMON) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Taiwan Semiconductor-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

MEXC-työkalut
Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, mihin hintaan Taiwan Semiconductor nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on TSMON-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Taiwan Semiconductor Hintaennuste.

Kuinka ostaa ja sijoittaa Taiwan Semiconductor-rahakkeita

Oletko valmis aloittamaan Taiwan Semiconductor-rahakkeella? TSMON-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa Taiwan Semiconductor. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan Taiwan Semiconductor (TSMON) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli 4.56K rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja Taiwan Semiconductor hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
Taiwan Semiconductor (TSMON) -osto-opas

Mitä voit tehdä Taiwan Semiconductor-rahakkeilla

Taiwan Semiconductor-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

Treidausta erittäin alhaisilla kuluilla MEXCissä

Ostamalla Taiwan Semiconductor (TSMON) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.

Spot-treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja
Futuurien treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja

Tutustu MEXCin kilpailukykyisiin ttreidausmaksuihin

Lisäksi voit treidata valituilla spot-rahakkeilla täysin ilman kuluja MEXCin Zero Fee Fest -tapahtuman kautta.

Mikä on Taiwan Semiconductor (TSMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Taiwan Semiconductor-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Taiwan Semiconductor toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Taiwan Semiconductor-verkkosivusto
Block Explorer

Tutustu tarkemmin Taiwan Semiconductor-rahakkeisiin

TSMON USDT (futuuritreidaus)

Avaa TSMON-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu TSMON USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

Treidaa Taiwan Semiconductor (TSMON) -markkinoilla MEXCissä

Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista Taiwan Semiconductor-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.

Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
TSMON/USDT
$286.57
$286.57$286.57
+0.78%
0.00% (USDT)

