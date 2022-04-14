TonCapy (TCAPY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TonCapy (TCAPY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TonCapy (TCAPY) -rahakkeen tiedot TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle. Virallinen verkkosivusto: https://www.toncapy.com/ Valkoinen paperi: https://docs.toncapy.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x045c2767a6cae0a4551f40e4e8d250af94fe056b Osta TCAPY-rahaketta nyt!

TonCapy (TCAPY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TonCapy (TCAPY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 756.87B $ 756.87B $ 756.87B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 215.56M $ 215.56M $ 215.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0410209 $ 0.0410209 $ 0.0410209 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000225653432619387 $ 0.000225653432619387 $ 0.000225653432619387 Nykyinen hinta: $ 0.0002848 $ 0.0002848 $ 0.0002848 Lue lisää TonCapy (TCAPY) -rahakkeen hinnasta

TonCapy (TCAPY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TonCapy (TCAPY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TCAPY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TCAPY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TCAPY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TCAPY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TCAPY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TonCapy (TCAPY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TCAPY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TCAPY-rahakkeita MEXCistä nyt!

TonCapy (TCAPY) -rahakkeen hintahistoria TCAPY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TCAPY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TCAPY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TCAPY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TCAPY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TCAPY-rahakkeen hintaennuste nyt!

