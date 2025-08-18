TABOO TOKEN (TABOO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000578. Viimeisen 24 tunnin aikana TABOO on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000509 ja korkeimmillaan $ 0.0000599 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TABOO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05236524424475487, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00006463130016003.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TABOO on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -11.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TABOO TOKEN (TABOO) -rahakkeen markkinatiedot
$ 565.44K
$ 68.16
$ 565.44K
9.78B
9,782,678,080
9,782,678,080
100.00%
BSC
TABOO TOKEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 565.44K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.16. TABOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.78B ja sen kokonaistarjonta on 9782678080. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 565.44K.
TABOO TOKEN (TABOO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TABOO TOKEN-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.0000259
-30.95%
60 päivää
$ -0.0000245
-29.77%
90 päivää
$ -0.0000297
-33.95%
TABOO TOKEN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TABOO-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
TABOO TOKEN 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000259 (-30.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
TABOO TOKEN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TABOO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000245 (-29.77%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
TABOO TOKEN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000297 (-33.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TABOO TOKEN (TABOO)?
Taboo is a leading platform in the adult entertainment industry, leveraging blockchain technology by offering a vast collection of high-quality content and fostering a supportive community of content creators and consumers. The success of Taboo is attributed to its seasoned team of entrepreneurs, who bring over 50 years of experience in building, managing, and running multimillion-dollar web2 and web3 business endeavours. TABOO team is dedicated to providing exceptional service and upholding the highest standards in the industry. TABOO aims to create a unique and inclusive experience for all members of the Taboo community, making it the preferred destination for discerning adult entertainment consumers.
TABOO TOKEN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TABOO TOKEN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista TABOO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue TABOO TOKEN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TABOO TOKEN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
TABOO TOKEN-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon TABOO TOKEN (TABOO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TABOO TOKEN (TABOO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TABOO TOKEN-rahakkeelle.
TABOO TOKEN (TABOO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TABOO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
TABOO TOKEN (TABOO) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa TABOO TOKEN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TABOO TOKEN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.