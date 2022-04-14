TABOO TOKEN (TABOO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TABOO TOKEN (TABOO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TABOO TOKEN (TABOO) -rahakkeen tiedot Taboo is a leading platform in the adult entertainment industry, leveraging blockchain technology by offering a vast collection of high-quality content and fostering a supportive community of content creators and consumers. The success of Taboo is attributed to its seasoned team of entrepreneurs, who bring over 50 years of experience in building, managing, and running multimillion-dollar web2 and web3 business endeavours. TABOO team is dedicated to providing exceptional service and upholding the highest standards in the industry. TABOO aims to create a unique and inclusive experience for all members of the Taboo community, making it the preferred destination for discerning adult entertainment consumers. Virallinen verkkosivusto: https://taboo.io/ Valkoinen paperi: https://taboo.io/images/whiteWallpaperLink.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0 Osta TABOO-rahaketta nyt!

TABOO TOKEN (TABOO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TABOO TOKEN (TABOO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 576.20K $ 576.20K $ 576.20K Kokonaistarjonta: $ 9.78B $ 9.78B $ 9.78B Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.78B $ 9.78B $ 9.78B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 576.20K $ 576.20K $ 576.20K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00006463130016003 $ 0.00006463130016003 $ 0.00006463130016003 Nykyinen hinta: $ 0.0000589 $ 0.0000589 $ 0.0000589 Lue lisää TABOO TOKEN (TABOO) -rahakkeen hinnasta

TABOO TOKEN (TABOO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TABOO TOKEN (TABOO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TABOO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TABOO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TABOO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TABOO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TABOO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TABOO TOKEN (TABOO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TABOO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TABOO-rahakkeita MEXCistä nyt!

TABOO TOKEN (TABOO) -rahakkeen hintahistoria TABOO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TABOO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TABOO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TABOO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TABOO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TABOO-rahakkeen hintaennuste nyt!

