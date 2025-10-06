StrikeBit AI – hinta (STRIKE)
-4.87%
+7.22%
-4.65%
-4.65%
StrikeBit AI (STRIKE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01603. Viimeisen 24 tunnin aikana STRIKE on vaihdellut alimmillaan $ 0.01277 ja korkeimmillaan $ 0.024 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STRIKE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04711552179324889, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01216602536876859.
Lyhyen aikavälin tuloksissa STRIKE on muuttunut -4.87% viimeisen tunnin aikana, +7.22% 24 tunnin aikana ja -4.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
No.1590
10.49%
BSC
StrikeBit AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 195.52K. STRIKE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 209.90M ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.06M.
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän StrikeBit AI-hinnanmuutoksia:
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.0010794
|+7.22%
|30 päivää
|$ +0.00603
|+60.30%
|60 päivää
|$ +0.00603
|+60.30%
|90 päivää
|$ +0.00603
|+60.30%
Tänään STRIKE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0010794 (+7.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00603 (+60.30%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, STRIKE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00603 (+60.30%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00603 (+60.30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle StrikeBit AI (STRIKE)?
Tarkista StrikeBit AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.
StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.
StrikeBit AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja StrikeBit AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista STRIKE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue StrikeBit AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään StrikeBit AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Kuinka paljon StrikeBit AI (STRIKE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko StrikeBit AI (STRIKE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita StrikeBit AI-rahakkeelle.
Tarkista StrikeBit AI-rahakkeen hintaennuste nyt!
StrikeBit AI (STRIKE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STRIKE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Etsitkö tapaa StrikeBit AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa StrikeBit AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton StrikeBit AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|10-16 21:36:00
|Alan päivitykset
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
|10-16 15:41:06
|Alan päivitykset
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low
|10-15 12:29:00
|Alan päivitykset
$697 million liquidated across the market in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
|10-15 05:12:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
Powell: Current economic growth may be better than expected, a rate cut in September is reasonable
|10-14 20:24:00
|Alan päivitykset
Altcoins Fall Across the Board, SKYAI Drops Over 40% in 24h
|10-14 19:19:00
|Alan päivitykset
Liquidations across the market rise to $624 million in the past 24 hours, over 210,000 traders liquidated
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.
Summa
1 STRIKE = 0.01603 USD
-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu