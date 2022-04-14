SOPH (SOPH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SOPH (SOPH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SOPH (SOPH) -rahakkeen tiedot Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain. Virallinen verkkosivusto: https://sophon.xyz Valkoinen paperi: https://docs.sophon.xyz Block Explorer: https://sophscan.xyz/token/0x000000000000000000000000000000000000800a Osta SOPH-rahaketta nyt!

SOPH (SOPH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SOPH (SOPH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 68.18M $ 68.18M $ 68.18M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 340.90M $ 340.90M $ 340.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.10508 $ 0.10508 $ 0.10508 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03017011875716066 $ 0.03017011875716066 $ 0.03017011875716066 Nykyinen hinta: $ 0.03409 $ 0.03409 $ 0.03409 Lue lisää SOPH (SOPH) -rahakkeen hinnasta

SOPH (SOPH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SOPH (SOPH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOPH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOPH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOPH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOPH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOPH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SOPH (SOPH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOPH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SOPH-rahakkeita MEXCistä nyt!

SOPH (SOPH) -rahakkeen hintahistoria SOPH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOPH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOPH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOPH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOPH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOPH-rahakkeen hintaennuste nyt!

