SENSORIUM (SENSO) -rahakkeen tiedot Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022. Virallinen verkkosivusto: https://sensoriumxr.com/ Valkoinen paperi: https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1 Osta SENSO-rahaketta nyt!

SENSORIUM (SENSO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SENSORIUM (SENSO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 276.72K $ 276.72K $ 276.72K Kokonaistarjonta: $ 715.28M $ 715.28M $ 715.28M Kierrossa oleva tarjonta: $ 70.27M $ 70.27M $ 70.27M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003654804911115655 $ 0.003654804911115655 $ 0.003654804911115655 Nykyinen hinta: $ 0.003938 $ 0.003938 $ 0.003938 Lue lisää SENSORIUM (SENSO) -rahakkeen hinnasta

SENSORIUM (SENSO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SENSORIUM (SENSO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SENSO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SENSO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SENSO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SENSO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SENSO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SENSORIUM (SENSO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SENSO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SENSO-rahakkeita MEXCistä nyt!

SENSORIUM (SENSO) -rahakkeen hintahistoria SENSO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SENSO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SENSO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SENSO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SENSO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SENSO-rahakkeen hintaennuste nyt!

