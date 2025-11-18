Rizenet Token (RIZE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Rizenet Token (RIZE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:48:43 (UTC+8)
USD

Rizenet Token (RIZE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Rizenet Token (RIZE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 9.31M
Kokonaistarjonta:
$ 5.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 970.93M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 47.95M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.095
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.009534379133215526
Nykyinen hinta:
$ 0.00959
Rizenet Token (RIZE) -rahakkeen tiedot

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.t-rize.io/
Valkoinen paperi:
https://storage.googleapis.com/white-paper/RIZE_Utility_Token_White_Paper.pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x9818B6c09f5ECc843060927E8587c427C7C93583

Rizenet Token (RIZE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Rizenet Token (RIZE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RIZE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RIZE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RIZE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RIZE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RIZE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Rizenet Token (RIZE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RIZE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Rizenet Token (RIZE) -rahakkeen hintahistoria

RIZE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

RIZE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne RIZE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RIZE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

