Lisätietoja RENDER-rahakkeesta

RENDER-rahakkeen hintatiedot

RENDER-rahakkeen valkoinen paperi

RENDER-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RENDER-rahakkeen tokenomiikka

RENDER-rahakkeen hintaennuste

RENDER-rahakkeen historia

RENDER-osto-opas

RENDER/fiat-valuuttamuunnin

RENDER-rahakkeen spot

RENDER-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Render-logo

Render – hinta (RENDER)

1RENDER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.559
$3.559$3.559
+0.85%1D
USD
Reaaliaikainen Render (RENDER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:42:57 (UTC+8)

Render (RENDER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3.514
$ 3.514$ 3.514
24 h:n matalin
$ 3.718
$ 3.718$ 3.718
24 h:n korkein

$ 3.514
$ 3.514$ 3.514

$ 3.718
$ 3.718$ 3.718

$ 13.596115966188627
$ 13.596115966188627$ 13.596115966188627

$ 0.036763626053
$ 0.036763626053$ 0.036763626053

+0.67%

+0.85%

-5.15%

-5.15%

Render (RENDER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.559. Viimeisen 24 tunnin aikana RENDER on vaihdellut alimmillaan $ 3.514 ja korkeimmillaan $ 3.718 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RENDER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 13.596115966188627, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.036763626053.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RENDER on muuttunut +0.67% viimeisen tunnin aikana, +0.85% 24 tunnin aikana ja -5.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Render (RENDER) -rahakkeen markkinatiedot

No.50

$ 1.84B
$ 1.84B$ 1.84B

$ 438.16K
$ 438.16K$ 438.16K

$ 2.29B
$ 2.29B$ 2.29B

518.36M
518.36M 518.36M

644,168,762
644,168,762 644,168,762

533,122,162.3362826
533,122,162.3362826 533,122,162.3362826

80.46%

0.04%

SOL

Render-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.84B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 438.16K. RENDER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 518.36M ja sen kokonaistarjonta on 533122162.3362826. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.29B.

Render (RENDER) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Render-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.03+0.85%
30 päivää$ -0.926-20.65%
60 päivää$ +0.758+27.06%
90 päivää$ -1.109-23.76%
Render-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RENDER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.03 (+0.85%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Render 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.926 (-20.65%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Render-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RENDER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.758 (+27.06%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Render-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -1.109 (-23.76%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Render (RENDER)?

Tarkista Render-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Render (RENDER)

Render on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Render-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RENDER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Render-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Render-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Render-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Render (RENDER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Render (RENDER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Render-rahakkeelle.

Tarkista Render-rahakkeen hintaennuste nyt!

Render (RENDER) -rahakkeen tokenomiikka

Render (RENDER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RENDER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Render (RENDER) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Render:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Render MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RENDER paikallisiin valuuttoihin

1 Render(RENDER) - VND
93,655.085
1 Render(RENDER) - AUD
A$5.51645
1 Render(RENDER) - GBP
2.63366
1 Render(RENDER) - EUR
3.06074
1 Render(RENDER) - USD
$3.559
1 Render(RENDER) - MYR
RM15.01898
1 Render(RENDER) - TRY
145.95459
1 Render(RENDER) - JPY
¥526.732
1 Render(RENDER) - ARS
ARS$4,676.73954
1 Render(RENDER) - RUB
286.78422
1 Render(RENDER) - INR
310.66511
1 Render(RENDER) - IDR
Rp58,344.25296
1 Render(RENDER) - KRW
4,977.6174
1 Render(RENDER) - PHP
203.53921
1 Render(RENDER) - EGP
￡E.172.57591
1 Render(RENDER) - BRL
R$19.43214
1 Render(RENDER) - CAD
C$4.94701
1 Render(RENDER) - BDT
432.84558
1 Render(RENDER) - NGN
5,475.37914
1 Render(RENDER) - COP
$14,350.77775
1 Render(RENDER) - ZAR
R.63.02989
1 Render(RENDER) - UAH
146.55962
1 Render(RENDER) - VES
Bs487.583
1 Render(RENDER) - CLP
$3,452.23
1 Render(RENDER) - PKR
Rs1,007.05464
1 Render(RENDER) - KZT
1,912.39306
1 Render(RENDER) - THB
฿116.20135
1 Render(RENDER) - TWD
NT$108.65627
1 Render(RENDER) - AED
د.إ13.06153
1 Render(RENDER) - CHF
Fr2.8472
1 Render(RENDER) - HKD
HK$27.79579
1 Render(RENDER) - AMD
֏1,364.62737
1 Render(RENDER) - MAD
.د.م32.10218
1 Render(RENDER) - MXN
$66.73125
1 Render(RENDER) - SAR
ريال13.34625
1 Render(RENDER) - PLN
13.02594
1 Render(RENDER) - RON
лв15.48165
1 Render(RENDER) - SEK
kr34.20199
1 Render(RENDER) - BGN
лв5.97912
1 Render(RENDER) - HUF
Ft1,215.07819
1 Render(RENDER) - CZK
75.30844
1 Render(RENDER) - KWD
د.ك1.085495
1 Render(RENDER) - ILS
12.1006
1 Render(RENDER) - AOA
Kz3,256.16469
1 Render(RENDER) - BHD
.د.ب1.341743
1 Render(RENDER) - BMD
$3.559
1 Render(RENDER) - DKK
kr22.84878
1 Render(RENDER) - HNL
L93.45934
1 Render(RENDER) - MUR
162.75307
1 Render(RENDER) - NAD
$62.9943
1 Render(RENDER) - NOK
kr36.23062
1 Render(RENDER) - NZD
$6.08589
1 Render(RENDER) - PAB
B/.3.559
1 Render(RENDER) - PGK
K14.91221
1 Render(RENDER) - QAR
ر.ق12.95476
1 Render(RENDER) - RSD
дин.358.99633

Render-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Render toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Render-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Render”

Paljonko Render (RENDER) on arvoltaan tänään?
RENDER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.559 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RENDER-USD-parin nykyinen hinta?
RENDER -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.559. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Render-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RENDER markkina-arvo on $ 1.84B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RENDER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RENDER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 518.36M USD.
Mikä oli RENDER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RENDER saavutti ATH-hinnaksi 13.596115966188627 USD.
Mikä oli RENDER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RENDER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.036763626053 USD.
Mikä on RENDER-rahakkeen treidausvolyymi?
RENDER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 438.16K USD.
Nouseeko RENDER tänä vuonna korkeammalle?
RENDER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RENDER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:42:57 (UTC+8)

Render (RENDER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

RENDER-USD-laskin

Summa

RENDER
RENDER
USD
USD

1 RENDER = 3.559 USD

Treidaa RENDER-rahaketta

RENDERUSDC
$3.56
$3.56$3.56
+0.79%
RENDERUSDT
$3.559
$3.559$3.559
+0.76%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu