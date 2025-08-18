Mikä on Republic Protocol (REN)

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Republic Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Republic Protocol (REN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Republic Protocol (REN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Republic Protocol-rahakkeelle.

Republic Protocol (REN) -rahakkeen tokenomiikka

Republic Protocol (REN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Republic Protocol (REN) -ostamisen perusteet

REN paikallisiin valuuttoihin

Republic Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Republic Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Republic Protocol” Paljonko Republic Protocol (REN) on arvoltaan tänään? REN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00948 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on REN-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.00948 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo REN -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Republic Protocol-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen REN markkina-arvo on $ 9.47M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on REN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? REN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.33M USD . Mikä oli REN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? REN saavutti ATH-hinnaksi 1.82718691 USD . Mikä oli REN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? REN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00690572302723013 USD . Mikä on REN-rahakkeen treidausvolyymi? REN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.95K USD . Nouseeko REN tänä vuonna korkeammalle? REN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REN-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Republic Protocol (REN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

