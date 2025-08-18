Lisätietoja REN-rahakkeesta

Republic Protocol-logo

Republic Protocol – hinta (REN)

1REN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00948
$0.00948$0.00948
+4.14%1D
USD
Reaaliaikainen Republic Protocol (REN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:32:17 (UTC+8)

Republic Protocol (REN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.008831
$ 0.008831$ 0.008831
24 h:n matalin
$ 0.009612
$ 0.009612$ 0.009612
24 h:n korkein

$ 0.008831
$ 0.008831$ 0.008831

$ 0.009612
$ 0.009612$ 0.009612

$ 1.82718691
$ 1.82718691$ 1.82718691

$ 0.00690572302723013
$ 0.00690572302723013$ 0.00690572302723013

-0.25%

+4.14%

-2.12%

-2.12%

Republic Protocol (REN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00948. Viimeisen 24 tunnin aikana REN on vaihdellut alimmillaan $ 0.008831 ja korkeimmillaan $ 0.009612 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.82718691, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00690572302723013.

Lyhyen aikavälin tuloksissa REN on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, +4.14% 24 tunnin aikana ja -2.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Republic Protocol (REN) -rahakkeen markkinatiedot

No.1187

$ 9.47M
$ 9.47M$ 9.47M

$ 57.95K
$ 57.95K$ 57.95K

$ 9.48M
$ 9.48M$ 9.48M

999.33M
999.33M 999.33M

999,999,632.80375
999,999,632.80375 999,999,632.80375

ETH

Republic Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.95K. REN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.33M ja sen kokonaistarjonta on 999999632.80375. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.48M.

Republic Protocol (REN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Republic Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00037687+4.14%
30 päivää$ -0.000432-4.36%
60 päivää$ +0.002527+36.34%
90 päivää$ -0.002687-22.09%
Republic Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään REN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00037687 (+4.14%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Republic Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000432 (-4.36%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Republic Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, REN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002527 (+36.34%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Republic Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002687 (-22.09%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Republic Protocol (REN)?

Tarkista Republic Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Republic Protocol (REN)

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Republic Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Republic Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista REN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Republic Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Republic Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Republic Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Republic Protocol (REN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Republic Protocol (REN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Republic Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Republic Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Republic Protocol (REN) -rahakkeen tokenomiikka

Republic Protocol (REN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Republic Protocol (REN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Republic Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Republic Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

REN paikallisiin valuuttoihin

1 Republic Protocol(REN) - VND
249.4662
1 Republic Protocol(REN) - AUD
A$0.014694
1 Republic Protocol(REN) - GBP
0.0070152
1 Republic Protocol(REN) - EUR
0.0081528
1 Republic Protocol(REN) - USD
$0.00948
1 Republic Protocol(REN) - MYR
RM0.0400056
1 Republic Protocol(REN) - TRY
0.3880164
1 Republic Protocol(REN) - JPY
¥1.40304
1 Republic Protocol(REN) - ARS
ARS$12.4572888
1 Republic Protocol(REN) - RUB
0.7638036
1 Republic Protocol(REN) - INR
0.8273196
1 Republic Protocol(REN) - IDR
Rp155.4098112
1 Republic Protocol(REN) - KRW
13.2773088
1 Republic Protocol(REN) - PHP
0.5420664
1 Republic Protocol(REN) - EGP
￡E.0.4595904
1 Republic Protocol(REN) - BRL
R$0.0518556
1 Republic Protocol(REN) - CAD
C$0.0131772
1 Republic Protocol(REN) - BDT
1.1529576
1 Republic Protocol(REN) - NGN
14.5846008
1 Republic Protocol(REN) - COP
$38.22573
1 Republic Protocol(REN) - ZAR
R.0.1679856
1 Republic Protocol(REN) - UAH
0.3903864
1 Republic Protocol(REN) - VES
Bs1.29876
1 Republic Protocol(REN) - CLP
$9.1956
1 Republic Protocol(REN) - PKR
Rs2.6726016
1 Republic Protocol(REN) - KZT
5.0939832
1 Republic Protocol(REN) - THB
฿0.3096168
1 Republic Protocol(REN) - TWD
NT$0.2892348
1 Republic Protocol(REN) - AED
د.إ0.0347916
1 Republic Protocol(REN) - CHF
Fr0.007584
1 Republic Protocol(REN) - HKD
HK$0.0740388
1 Republic Protocol(REN) - AMD
֏3.627996
1 Republic Protocol(REN) - MAD
.د.م0.0854148
1 Republic Protocol(REN) - MXN
$0.1778448
1 Republic Protocol(REN) - SAR
ريال0.03555
1 Republic Protocol(REN) - PLN
0.0346968
1 Republic Protocol(REN) - RON
лв0.041238
1 Republic Protocol(REN) - SEK
kr0.0911976
1 Republic Protocol(REN) - BGN
лв0.0159264
1 Republic Protocol(REN) - HUF
Ft3.2377044
1 Republic Protocol(REN) - CZK
0.2006916
1 Republic Protocol(REN) - KWD
د.ك0.0028914
1 Republic Protocol(REN) - ILS
0.0323268
1 Republic Protocol(REN) - AOA
Kz8.6892732
1 Republic Protocol(REN) - BHD
.د.ب0.00356448
1 Republic Protocol(REN) - BMD
$0.00948
1 Republic Protocol(REN) - DKK
kr0.0609564
1 Republic Protocol(REN) - HNL
L0.2492292
1 Republic Protocol(REN) - MUR
0.4335204
1 Republic Protocol(REN) - NAD
$0.1679856
1 Republic Protocol(REN) - NOK
kr0.0965064
1 Republic Protocol(REN) - NZD
$0.0162108
1 Republic Protocol(REN) - PAB
B/.0.00948
1 Republic Protocol(REN) - PGK
K0.0392472
1 Republic Protocol(REN) - QAR
ر.ق0.0345072
1 Republic Protocol(REN) - RSD
дин.0.9571956

Republic Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Republic Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Republic Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Republic Protocol”

Paljonko Republic Protocol (REN) on arvoltaan tänään?
REN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00948 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on REN-USD-parin nykyinen hinta?
REN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00948. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Republic Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen REN markkina-arvo on $ 9.47M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on REN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
REN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.33M USD.
Mikä oli REN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
REN saavutti ATH-hinnaksi 1.82718691 USD.
Mikä oli REN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
REN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00690572302723013 USD.
Mikä on REN-rahakkeen treidausvolyymi?
REN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.95K USD.
Nouseeko REN tänä vuonna korkeammalle?
REN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Republic Protocol (REN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

REN-USD-laskin

Summa

REN
REN
USD
USD

1 REN = 0.00948 USD

Treidaa REN-rahaketta

RENUSDT
$0.00948
$0.00948$0.00948
+4.19%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu