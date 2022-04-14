Quant (QNT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Quant (QNT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Quant (QNT) -rahakkeen tiedot Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system. Virallinen verkkosivusto: https://quant.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 Osta QNT-rahaketta nyt!

Quant (QNT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Quant (QNT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.28B $ 1.28B $ 1.28B Kokonaistarjonta: $ 14.88M $ 14.88M $ 14.88M Kierrossa oleva tarjonta: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.58B $ 1.58B $ 1.58B Kaikkien aikojen korkein: $ 227.445 $ 227.445 $ 227.445 Kaikkien aikojen alin: $ 0.163629 $ 0.163629 $ 0.163629 Nykyinen hinta: $ 106 $ 106 $ 106 Lue lisää Quant (QNT) -rahakkeen hinnasta

Quant (QNT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Quant (QNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä QNT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QNT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät QNT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QNT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Quant (QNT) -rahakkeen hintahistoria QNT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu QNT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

QNT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne QNT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? QNT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso QNT-rahakkeen hintaennuste nyt!

