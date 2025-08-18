Lisätietoja NAM-rahakkeesta

1NAM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01132
$0.01132$0.01132
-0.43%1D
USD
Reaaliaikainen NAM (NAM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:23:19 (UTC+8)

NAM (NAM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0113
$ 0.0113$ 0.0113
24 h:n matalin
$ 0.01194
$ 0.01194$ 0.01194
24 h:n korkein

$ 0.0113
$ 0.0113$ 0.0113

$ 0.01194
$ 0.01194$ 0.01194

--
----

--
----

-0.36%

-0.43%

-14.32%

-14.32%

NAM (NAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01131. Viimeisen 24 tunnin aikana NAM on vaihdellut alimmillaan $ 0.0113 ja korkeimmillaan $ 0.01194 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NAM on muuttunut -0.36% viimeisen tunnin aikana, -0.43% 24 tunnin aikana ja -14.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NAM (NAM) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 56.71K
$ 56.71K$ 56.71K

$ 11.31M
$ 11.31M$ 11.31M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NAMADA

NAM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.71K. NAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.31M.

NAM (NAM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NAM-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000489-0.43%
30 päivää$ -0.00878-43.71%
60 päivää$ -0.01753-60.79%
90 päivää$ -0.03869-77.38%
NAM-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NAM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000489 (-0.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NAM 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00878 (-43.71%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NAM-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NAM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01753 (-60.79%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NAM-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03869 (-77.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NAM (NAM)?

Tarkista NAM-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NAM (NAM)

Namada is the Composable Privacy Layer of the Multichain. It is a proof-of-stake layer-1 blockchain that protects users’ personal data by providing a shielded asset hub and enabling shielded cross-chain transactions. Namada is capable of supporting any asset and can be used to retrofit data protection to existing chains, dapps, tokens, and NFTs. Primarily built in Rust, Namada uses CometBFT consensus and the IBC (Inter-Blockchain Communication) protocol for multichain interoperability, but can be upgraded to support additional ecosystems beyond IBC. By leveraging advanced cryptographic standards like zk-SNARKs and its potential for interoperability, Namada positions itself as a useful cryptographic primitive for users to protect their on-chain data while interoperating with a wide variety of other blockchains and protocols.

NAM on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NAM-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NAM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NAM-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NAM-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NAM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NAM (NAM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NAM (NAM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NAM-rahakkeelle.

Tarkista NAM-rahakkeen hintaennuste nyt!

NAM (NAM) -rahakkeen tokenomiikka

NAM (NAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NAM (NAM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NAM:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NAM MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NAM paikallisiin valuuttoihin

1 NAM(NAM) - VND
297.62265
1 NAM(NAM) - AUD
A$0.0175305
1 NAM(NAM) - GBP
0.0083694
1 NAM(NAM) - EUR
0.0097266
1 NAM(NAM) - USD
$0.01131
1 NAM(NAM) - MYR
RM0.0477282
1 NAM(NAM) - TRY
0.4629183
1 NAM(NAM) - JPY
¥1.67388
1 NAM(NAM) - ARS
ARS$14.8424523
1 NAM(NAM) - RUB
0.9112467
1 NAM(NAM) - INR
0.9875892
1 NAM(NAM) - IDR
Rp185.4098064
1 NAM(NAM) - KRW
15.8403336
1 NAM(NAM) - PHP
0.6464796
1 NAM(NAM) - EGP
￡E.0.5483088
1 NAM(NAM) - BRL
R$0.0618657
1 NAM(NAM) - CAD
C$0.0156078
1 NAM(NAM) - BDT
1.3755222
1 NAM(NAM) - NGN
17.3731779
1 NAM(NAM) - COP
$45.6047475
1 NAM(NAM) - ZAR
R.0.2004132
1 NAM(NAM) - UAH
0.4657458
1 NAM(NAM) - VES
Bs1.54947
1 NAM(NAM) - CLP
$10.9707
1 NAM(NAM) - PKR
Rs3.1885152
1 NAM(NAM) - KZT
6.0773154
1 NAM(NAM) - THB
฿0.3693846
1 NAM(NAM) - TWD
NT$0.3448419
1 NAM(NAM) - AED
د.إ0.0415077
1 NAM(NAM) - CHF
Fr0.009048
1 NAM(NAM) - HKD
HK$0.0883311
1 NAM(NAM) - AMD
֏4.328337
1 NAM(NAM) - MAD
.د.م0.1019031
1 NAM(NAM) - MXN
$0.2120625
1 NAM(NAM) - SAR
ريال0.0424125
1 NAM(NAM) - PLN
0.0413946
1 NAM(NAM) - RON
лв0.0490854
1 NAM(NAM) - SEK
kr0.1086891
1 NAM(NAM) - BGN
лв0.0190008
1 NAM(NAM) - HUF
Ft3.8587458
1 NAM(NAM) - CZK
0.2392065
1 NAM(NAM) - KWD
د.ك0.00344955
1 NAM(NAM) - ILS
0.0385671
1 NAM(NAM) - AOA
Kz10.3666329
1 NAM(NAM) - BHD
.د.ب0.00426387
1 NAM(NAM) - BMD
$0.01131
1 NAM(NAM) - DKK
kr0.0726102
1 NAM(NAM) - HNL
L0.2973399
1 NAM(NAM) - MUR
0.5172063
1 NAM(NAM) - NAD
$0.1998477
1 NAM(NAM) - NOK
kr0.1150227
1 NAM(NAM) - NZD
$0.0193401
1 NAM(NAM) - PAB
B/.0.01131
1 NAM(NAM) - PGK
K0.0468234
1 NAM(NAM) - QAR
ر.ق0.0411684
1 NAM(NAM) - RSD
дин.1.1402742

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NAM toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen NAM-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NAM”

Paljonko NAM (NAM) on arvoltaan tänään?
NAM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01131 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NAM-USD-parin nykyinen hinta?
NAM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01131. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NAM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NAM markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli NAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NAM saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli NAM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NAM-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on NAM-rahakkeen treidausvolyymi?
NAM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.71K USD.
Nouseeko NAM tänä vuonna korkeammalle?
NAM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:23:19 (UTC+8)

NAM (NAM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

