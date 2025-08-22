NFT Index (MX07) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MX07 on vaihdellut alimmillaan -- ja korkeimmillaan -- välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MX07-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MX07 on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -- viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
NFT Index (MX07) -rahakkeen markkinatiedot
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
NFT Index-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MX07-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on --. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.
NFT Index (MX07) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NFT Index-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
No Data
NFT Index-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MX07-rahakkeiden hinta muuttui -- (--), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
NFT Index 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut -- (--) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
NFT Index-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MX07-rahakkeiden hinta muuttui -- (--), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
NFT Index-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui -- (--) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Mikä on NFT Index (MX07)
NFT Index on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NFT Index-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MX07-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue NFT Index-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NFT Index-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
NFT Index-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon NFT Index (MX07) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NFT Index (MX07) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NFT Index-rahakkeelle.
NFT Index (MX07) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MX07-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
NFT Index (MX07) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa NFT Index:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NFT Index MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ” NFT Index”
Paljonko NFT Index (MX07) on arvoltaan tänään?
MX07-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on -- USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MX07-USD-parin nykyinen hinta?
MX07 -USD-parin nykyinen hinta on --. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NFT Index-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MX07 markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MX07-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MX07-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli MX07-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MX07 saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli MX07-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MX07-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on MX07-rahakkeen treidausvolyymi?
MX07-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MX07 tänä vuonna korkeammalle?
MX07 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MX07-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:03:34 (UTC+8)
NFT Index (MX07) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä
Aika (UTC+8)
Tyyppi
Tiedot
08-22 14:14:00
Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00
Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00
Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00
Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00
Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00
Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.