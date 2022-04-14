MongolNFT (MNFT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MongolNFT (MNFT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
MongolNFT (MNFT) -rahakkeen tiedot

MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

Virallinen verkkosivusto:
https://mnftcoin.com/
Valkoinen paperi:
https://media.mongolnft.xyz/whitepaper/MNFT.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3235B13708F178Af6F110dE7177ED5De10c1093d

MongolNFT (MNFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MongolNFT (MNFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.90M
Kokonaistarjonta:
$ 161.47B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 142.32B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 5.34M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.003539
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000002998725108824
Nykyinen hinta:
$ 0.000013358
MongolNFT (MNFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MongolNFT (MNFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MNFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MNFT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MNFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MNFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MNFT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään MongolNFT (MNFT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MNFT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

MongolNFT (MNFT) -rahakkeen hintahistoria

MNFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MNFT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MNFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MNFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.