MongolNFT (MNFT) -rahakkeen tiedot MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects. Virallinen verkkosivusto: https://mnftcoin.com/ Valkoinen paperi: https://media.mongolnft.xyz/whitepaper/MNFT.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3235B13708F178Af6F110dE7177ED5De10c1093d Osta MNFT-rahaketta nyt!

MongolNFT (MNFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MongolNFT (MNFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Kokonaistarjonta: $ 161.47B $ 161.47B $ 161.47B Kierrossa oleva tarjonta: $ 142.32B $ 142.32B $ 142.32B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.003539 $ 0.003539 $ 0.003539 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000002998725108824 $ 0.000002998725108824 $ 0.000002998725108824 Nykyinen hinta: $ 0.000013358 $ 0.000013358 $ 0.000013358 Lue lisää MongolNFT (MNFT) -rahakkeen hinnasta

MongolNFT (MNFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MongolNFT (MNFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MNFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MNFT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MNFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MNFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MNFT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MongolNFT (MNFT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MNFT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MNFT-rahakkeita MEXCistä nyt!

MongolNFT (MNFT) -rahakkeen hintahistoria MNFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MNFT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MNFT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MNFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MNFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MNFT-rahakkeen hintaennuste nyt!

