MetaMUI – hinta (MMUI)

1MMUI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0645
$0.0645$0.0645
-1.07%1D
USD
Reaaliaikainen MetaMUI (MMUI) -hintakaavio
2025-08-22 04:19:58 (UTC+8)

MetaMUI (MMUI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0642
$ 0.0642$ 0.0642
24 h:n matalin
$ 0.0655
$ 0.0655$ 0.0655
24 h:n korkein

$ 0.0642
$ 0.0642$ 0.0642

$ 0.0655
$ 0.0655$ 0.0655

$ 0.96302911550904
$ 0.96302911550904$ 0.96302911550904

$ 0.02990363044572816
$ 0.02990363044572816$ 0.02990363044572816

+0.15%

-1.06%

-3.87%

-3.87%

MetaMUI (MMUI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0646. Viimeisen 24 tunnin aikana MMUI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0642 ja korkeimmillaan $ 0.0655 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MMUI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.96302911550904, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02990363044572816.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MMUI on muuttunut +0.15% viimeisen tunnin aikana, -1.06% 24 tunnin aikana ja -3.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MetaMUI (MMUI) -rahakkeen markkinatiedot

No.737

$ 30.77M
$ 30.77M$ 30.77M

$ 27.22K
$ 27.22K$ 27.22K

$ 51.68M
$ 51.68M$ 51.68M

476.25M
476.25M 476.25M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

59.53%

MMUI

MetaMUI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.77M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 27.22K. MMUI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 476.25M ja sen kokonaistarjonta on 800000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 51.68M.

MetaMUI (MMUI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MetaMUI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000698-1.06%
30 päivää$ -0.0165-20.35%
60 päivää$ +0.0162+33.47%
90 päivää$ +0.0169+35.42%
MetaMUI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MMUI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000698 (-1.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

MetaMUI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0165 (-20.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

MetaMUI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MMUI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0162 (+33.47%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

MetaMUI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0169 (+35.42%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MetaMUI (MMUI)?

Tarkista MetaMUI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on MetaMUI (MMUI)

MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.

MetaMUI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MetaMUI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MMUI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue MetaMUI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MetaMUI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

MetaMUI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MetaMUI (MMUI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MetaMUI (MMUI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MetaMUI-rahakkeelle.

Tarkista MetaMUI-rahakkeen hintaennuste nyt!

MetaMUI (MMUI) -rahakkeen tokenomiikka

MetaMUI (MMUI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MMUI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

MetaMUI (MMUI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa MetaMUI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MetaMUI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MMUI paikallisiin valuuttoihin

MetaMUI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton MetaMUI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen MetaMUI-verkkosivusto
Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MetaMUI”

Paljonko MetaMUI (MMUI) on arvoltaan tänään?
MMUI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0646 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MMUI-USD-parin nykyinen hinta?
MMUI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0646. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MetaMUI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MMUI markkina-arvo on $ 30.77M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MMUI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MMUI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 476.25M USD.
Mikä oli MMUI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MMUI saavutti ATH-hinnaksi 0.96302911550904 USD.
Mikä oli MMUI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MMUI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02990363044572816 USD.
Mikä on MMUI-rahakkeen treidausvolyymi?
MMUI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 27.22K USD.
Nouseeko MMUI tänä vuonna korkeammalle?
MMUI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MMUI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 04:19:58 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

