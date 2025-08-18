Morpheus Labs (MIND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003332. Viimeisen 24 tunnin aikana MIND on vaihdellut alimmillaan $ 0.00031 ja korkeimmillaan $ 0.0003742 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MIND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.030441705992138975, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000258389886664395.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MIND on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, -0.38% 24 tunnin aikana ja -12.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Morpheus Labs (MIND) -rahakkeen markkinatiedot
No.2402
$ 455.22K
$ 455.22K$ 455.22K
$ 284.17
$ 284.17$ 284.17
$ 699.72K
$ 699.72K$ 699.72K
1.37B
1.37B 1.37B
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
65.05%
ETH
Morpheus Labs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 455.22K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 284.17. MIND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.37B ja sen kokonaistarjonta on 2100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 699.72K.
Morpheus Labs (MIND) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Morpheus Labs-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000001271
-0.38%
30 päivää
$ -0.0001808
-35.18%
60 päivää
$ -0.0005348
-61.62%
90 päivää
$ -0.0010618
-76.12%
Morpheus Labs-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MIND-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000001271 (-0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Morpheus Labs 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001808 (-35.18%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Morpheus Labs-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MIND-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0005348 (-61.62%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Morpheus Labs-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0010618 (-76.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Morpheus Labs (MIND)?
Morpheus Infrastructure Node (MIND) token emerges as a significant strategic initiative in the realm of Web3 transformation. Serving as a foundational element within the ecosystem, the MIND token stands as a key driver behind the growth of the Web3 landscape and the sustained creation of stakeholder value.
Innovative Tokenomics Model for User Incentivization
An innovative tokenomics model has been unveiled to incentivize active participation among platform users. This encompasses rewards for staking tokens, engaging in governance activities, and involvement in various community initiatives. This approach mirrors the commitment to fostering robust community engagement and cultivating lasting user loyalty.
Expanding Services and Market Reach
The introduction of the multi-utility MIND token broadens the platform's ability to cater to diverse market segments, thus amplifying its market reach. This strategic move paves the way for expansion into new markets and sectors, bolstering the platform's commercial presence and fortifying its position within the Web3 ecosystem.
Alignment with Blockchain's Core Values
The MIND token embodies the essence of decentralization, aligning seamlessly with the foundational tenets of blockchain technology. Users are empowered to leverage MIND tokens across a spectrum of services on the SEED platform, including the newly launched Smart Contract Studio, powered by AI, and Web3 Workflow Studio, which help automate and bridge applications between Web3 and Web2 environments. These innovative additions streamline user experiences, fostering seamless interactions and user-friendly interfaces.
Morpheus Labs on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Morpheus Labs-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MIND-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Morpheus Labs-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Morpheus Labs-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Morpheus Labs-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Morpheus Labs (MIND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Morpheus Labs (MIND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Morpheus Labs-rahakkeelle.
Morpheus Labs (MIND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MIND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Morpheus Labs (MIND) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Morpheus Labs:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Morpheus Labs MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.