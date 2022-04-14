LimeWire (LMWR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LimeWire (LMWR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LimeWire (LMWR) -rahakkeen tiedot LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators. Virallinen verkkosivusto: https://limewire.com/ Valkoinen paperi: https://lmwr.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x628a3b2e302c7e896acc432d2d0dd22b6cb9bc88 Osta LMWR-rahaketta nyt!

LimeWire (LMWR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LimeWire (LMWR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 31.87M $ 31.87M $ 31.87M Kokonaistarjonta: $ 633.05M $ 633.05M $ 633.05M Kierrossa oleva tarjonta: $ 358.58M $ 358.58M $ 358.58M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 56.27M $ 56.27M $ 56.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.8148 $ 1.8148 $ 1.8148 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05401830062792594 $ 0.05401830062792594 $ 0.05401830062792594 Nykyinen hinta: $ 0.08888 $ 0.08888 $ 0.08888 Lue lisää LimeWire (LMWR) -rahakkeen hinnasta

LimeWire (LMWR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LimeWire (LMWR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LMWR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LMWR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LMWR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LMWR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LMWR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LimeWire (LMWR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LMWR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LMWR-rahakkeita MEXCistä nyt!

LimeWire (LMWR) -rahakkeen hintahistoria LMWR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LMWR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LMWR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LMWR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LMWR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LMWR-rahakkeen hintaennuste nyt!

