Kaon – hinta (KAON)

1KAON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00011197
-2.89%1D
Reaaliaikainen Kaon (KAON) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:11:20 (UTC+8)

Kaon (KAON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00010985
24 h:n matalin
$ 0.00012245
24 h:n korkein

$ 0.00010985
$ 0.00012245
$ 0.0886093
$ 0.000100518074382263
+0.39%

-2.88%

+10.71%

+10.71%

Kaon (KAON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00011202. Viimeisen 24 tunnin aikana KAON on vaihdellut alimmillaan $ 0.00010985 ja korkeimmillaan $ 0.00012245 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KAON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0886093, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000100518074382263.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KAON on muuttunut +0.39% viimeisen tunnin aikana, -2.88% 24 tunnin aikana ja +10.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kaon (KAON) -rahakkeen markkinatiedot

No.2379

$ 496.94K
$ 56.33K
$ 1.68M
4.44B
15,000,000,000
15,000,000,000
29.57%

ETH

Kaon-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 496.94K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.33K. KAON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.44B ja sen kokonaistarjonta on 15000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.68M.

Kaon (KAON) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kaon-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000033322-2.88%
30 päivää$ -0.00001628-12.69%
60 päivää$ -0.00000028-0.25%
90 päivää$ -0.00009238-45.20%
Kaon-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KAON-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000033322 (-2.88%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kaon 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00001628 (-12.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kaon-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KAON-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000028 (-0.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kaon-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00009238 (-45.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kaon (KAON)?

Tarkista Kaon-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kaon (KAON)

Akropolis is a company that operates an Ethereum-based decentralized finance protocol that seeks to provide an autonomous financial ecosystem for saving and growing wealth, including through borrowing and lending.

Kaon on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kaon-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KAON-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kaon-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kaon-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kaon-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kaon (KAON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kaon (KAON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kaon-rahakkeelle.

Tarkista Kaon-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kaon (KAON) -rahakkeen tokenomiikka

Kaon (KAON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KAON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kaon (KAON) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kaon:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kaon MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KAON paikallisiin valuuttoihin

Kaon-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kaon toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kaon”

Paljonko Kaon (KAON) on arvoltaan tänään?
KAON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00011202 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KAON-USD-parin nykyinen hinta?
KAON -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00011202. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kaon-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KAON markkina-arvo on $ 496.94K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KAON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KAON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.44B USD.
Mikä oli KAON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KAON saavutti ATH-hinnaksi 0.0886093 USD.
Mikä oli KAON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KAON-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000100518074382263 USD.
Mikä on KAON-rahakkeen treidausvolyymi?
KAON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.33K USD.
Nouseeko KAON tänä vuonna korkeammalle?
KAON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KAON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:11:20 (UTC+8)

Kaon (KAON) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

