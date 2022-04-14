HELLO (HELLO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HELLO (HELLO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HELLO (HELLO) -rahakkeen tiedot HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences. The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed. Virallinen verkkosivusto: https://hello.one/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.hello.one/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4h49hPGphLNJNDRyiBwzvKoasR3rw1WJCEv19PhUbSS4 Osta HELLO-rahaketta nyt!

HELLO (HELLO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HELLO (HELLO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 731.58M $ 731.58M $ 731.58M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.73M $ 11.73M $ 11.73M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.227 $ 0.227 $ 0.227 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004364094763133339 $ 0.004364094763133339 $ 0.004364094763133339 Nykyinen hinta: $ 0.011732 $ 0.011732 $ 0.011732 Lue lisää HELLO (HELLO) -rahakkeen hinnasta

HELLO (HELLO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HELLO (HELLO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HELLO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HELLO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HELLO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HELLO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HELLO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HELLO (HELLO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HELLO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HELLO-rahakkeita MEXCistä nyt!

HELLO (HELLO) -rahakkeen hintahistoria HELLO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HELLO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HELLO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HELLO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HELLO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HELLO-rahakkeen hintaennuste nyt!

