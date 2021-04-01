HAI (HAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HAI (HAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HAI (HAI) -rahakkeen tiedot Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services. Virallinen verkkosivusto: https://hacken.ai Valkoinen paperi: https://hacken.ai/tokenomics.pdf Block Explorer: https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14 Osta HAI-rahaketta nyt!

HAI (HAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HAI (HAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.64M $ 8.64M $ 8.64M Kokonaistarjonta: $ 958.37M $ 958.37M $ 958.37M Kierrossa oleva tarjonta: $ 833.37M $ 833.37M $ 833.37M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.37M $ 10.37M $ 10.37M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4813 $ 0.4813 $ 0.4813 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 Nykyinen hinta: $ 0.010367 $ 0.010367 $ 0.010367 Lue lisää HAI (HAI) -rahakkeen hinnasta

HAI (HAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HAI (HAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HAI (HAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

HAI (HAI) -rahakkeen hintahistoria HAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

