GemHUB (GHUB) -rahakkeen tiedot The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://www.gemhub.io/ Valkoinen paperi: https://docs.gemhub.net/english Block Explorer: https://www.kaiascan.io/token/0x4836cc1f355bb2a61c210eaa0cd3f729160cd95e Osta GHUB-rahaketta nyt!

GemHUB (GHUB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GemHUB (GHUB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Kokonaistarjonta: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Kierrossa oleva tarjonta: $ 118.62M $ 118.62M $ 118.62M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 31.73M $ 31.73M $ 31.73M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.69988 $ 0.69988 $ 0.69988 Kaikkien aikojen alin: $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 Nykyinen hinta: $ 0.02644 $ 0.02644 $ 0.02644 Lue lisää GemHUB (GHUB) -rahakkeen hinnasta

GemHUB (GHUB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GemHUB (GHUB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GHUB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GHUB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GHUB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GHUB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GHUB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GemHUB (GHUB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GHUB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GHUB-rahakkeita MEXCistä nyt!

GemHUB (GHUB) -rahakkeen hintahistoria GHUB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GHUB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GHUB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GHUB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GHUB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GHUB-rahakkeen hintaennuste nyt!

