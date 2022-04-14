Fuel (FUEL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Fuel (FUEL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Fuel (FUEL) -rahakkeen tiedot Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization. Virallinen verkkosivusto: https://www.fuel.network/ Valkoinen paperi: https://docs.fuel.network/docs/intro/what-is-fuel/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x675b68aa4d9c2d3bb3f0397048e62e6b7192079c Osta FUEL-rahaketta nyt!

Fuel (FUEL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Fuel (FUEL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 37.76M $ 37.76M $ 37.76M Kokonaistarjonta: $ 10.14B $ 10.14B $ 10.14B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.71B $ 5.71B $ 5.71B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 67.03M $ 67.03M $ 67.03M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00631055158386447 $ 0.00631055158386447 $ 0.00631055158386447 Nykyinen hinta: $ 0.00661 $ 0.00661 $ 0.00661 Lue lisää Fuel (FUEL) -rahakkeen hinnasta

Fuel (FUEL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Fuel (FUEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FUEL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FUEL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FUEL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FUEL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FUEL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Fuel (FUEL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FUEL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FUEL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Fuel (FUEL) -rahakkeen hintahistoria FUEL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FUEL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FUEL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FUEL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FUEL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FUEL-rahakkeen hintaennuste nyt!

