Lisätietoja FLY-rahakkeesta

FLY-rahakkeen hintatiedot

FLY-rahakkeen valkoinen paperi

FLY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FLY-rahakkeen tokenomiikka

FLY-rahakkeen hintaennuste

FLY-rahakkeen historia

FLY-osto-opas

FLY/fiat-valuuttamuunnin

FLY-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Fly Trade-logo

Fly Trade – hinta (FLY)

1FLY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.07436
$0.07436$0.07436
+0.32%1D
USD
Reaaliaikainen Fly Trade (FLY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:42:47 (UTC+8)

Fly Trade (FLY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.07393
$ 0.07393$ 0.07393
24 h:n matalin
$ 0.07711
$ 0.07711$ 0.07711
24 h:n korkein

$ 0.07393
$ 0.07393$ 0.07393

$ 0.07711
$ 0.07711$ 0.07711

$ 0.7383235519984418
$ 0.7383235519984418$ 0.7383235519984418

$ 0.0730829468485858
$ 0.0730829468485858$ 0.0730829468485858

+0.21%

+0.32%

-4.12%

-4.12%

Fly Trade (FLY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.07436. Viimeisen 24 tunnin aikana FLY on vaihdellut alimmillaan $ 0.07393 ja korkeimmillaan $ 0.07711 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7383235519984418, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0730829468485858.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FLY on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, +0.32% 24 tunnin aikana ja -4.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fly Trade (FLY) -rahakkeen markkinatiedot

No.2129

$ 940.40K
$ 940.40K$ 940.40K

$ 55.62K
$ 55.62K$ 55.62K

$ 10.22M
$ 10.22M$ 10.22M

12.65M
12.65M 12.65M

137,500,000
137,500,000 137,500,000

99,527,710.66446006
99,527,710.66446006 99,527,710.66446006

9.19%

SONIC

Fly Trade-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 940.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.62K. FLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.65M ja sen kokonaistarjonta on 99527710.66446006. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.22M.

Fly Trade (FLY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Fly Trade-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0002372+0.32%
30 päivää$ -0.02777-27.20%
60 päivää$ -0.01254-14.44%
90 päivää$ -0.02564-25.64%
Fly Trade-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FLY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002372 (+0.32%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Fly Trade 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02777 (-27.20%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Fly Trade-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FLY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01254 (-14.44%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Fly Trade-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02564 (-25.64%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Fly Trade (FLY)?

Tarkista Fly Trade-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Fly Trade (FLY)

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Fly Trade on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Fly Trade-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FLY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Fly Trade-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Fly Trade-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Fly Trade-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fly Trade (FLY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fly Trade (FLY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fly Trade-rahakkeelle.

Tarkista Fly Trade-rahakkeen hintaennuste nyt!

Fly Trade (FLY) -rahakkeen tokenomiikka

Fly Trade (FLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FLY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Fly Trade (FLY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Fly Trade:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Fly Trade MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FLY paikallisiin valuuttoihin

1 Fly Trade(FLY) - VND
1,956.7834
1 Fly Trade(FLY) - AUD
A$0.115258
1 Fly Trade(FLY) - GBP
0.0550264
1 Fly Trade(FLY) - EUR
0.0639496
1 Fly Trade(FLY) - USD
$0.07436
1 Fly Trade(FLY) - MYR
RM0.3137992
1 Fly Trade(FLY) - TRY
3.0435548
1 Fly Trade(FLY) - JPY
¥11.00528
1 Fly Trade(FLY) - ARS
ARS$97.5848588
1 Fly Trade(FLY) - RUB
5.9919288
1 Fly Trade(FLY) - INR
6.4938588
1 Fly Trade(FLY) - IDR
Rp1,219.0161984
1 Fly Trade(FLY) - KRW
104.2913872
1 Fly Trade(FLY) - PHP
4.2526484
1 Fly Trade(FLY) - EGP
￡E.3.6057164
1 Fly Trade(FLY) - BRL
R$0.4082364
1 Fly Trade(FLY) - CAD
C$0.1033604
1 Fly Trade(FLY) - BDT
9.0436632
1 Fly Trade(FLY) - NGN
114.0489064
1 Fly Trade(FLY) - COP
$299.83811
1 Fly Trade(FLY) - ZAR
R.1.31989
1 Fly Trade(FLY) - UAH
3.0621448
1 Fly Trade(FLY) - VES
Bs10.18732
1 Fly Trade(FLY) - CLP
$71.98048
1 Fly Trade(FLY) - PKR
Rs21.088496
1 Fly Trade(FLY) - KZT
39.9566024
1 Fly Trade(FLY) - THB
฿2.4285976
1 Fly Trade(FLY) - TWD
NT$2.26798
1 Fly Trade(FLY) - AED
د.إ0.2729012
1 Fly Trade(FLY) - CHF
Fr0.059488
1 Fly Trade(FLY) - HKD
HK$0.5807516
1 Fly Trade(FLY) - AMD
֏28.457572
1 Fly Trade(FLY) - MAD
.د.م0.6699836
1 Fly Trade(FLY) - MXN
$1.3957372
1 Fly Trade(FLY) - SAR
ريال0.27885
1 Fly Trade(FLY) - PLN
0.2721576
1 Fly Trade(FLY) - RON
лв0.323466
1 Fly Trade(FLY) - SEK
kr0.7153432
1 Fly Trade(FLY) - BGN
лв0.1249248
1 Fly Trade(FLY) - HUF
Ft25.4132736
1 Fly Trade(FLY) - CZK
1.5734576
1 Fly Trade(FLY) - KWD
د.ك0.0226798
1 Fly Trade(FLY) - ILS
0.2535676
1 Fly Trade(FLY) - AOA
Kz67.7843452
1 Fly Trade(FLY) - BHD
.د.ب0.02795936
1 Fly Trade(FLY) - BMD
$0.07436
1 Fly Trade(FLY) - DKK
kr0.4781348
1 Fly Trade(FLY) - HNL
L1.9437704
1 Fly Trade(FLY) - MUR
3.4004828
1 Fly Trade(FLY) - NAD
$1.3154284
1 Fly Trade(FLY) - NOK
kr0.7569848
1 Fly Trade(FLY) - NZD
$0.1271556
1 Fly Trade(FLY) - PAB
B/.0.07436
1 Fly Trade(FLY) - PGK
K0.3137992
1 Fly Trade(FLY) - QAR
ر.ق0.2706704
1 Fly Trade(FLY) - RSD
дин.7.5051548

Fly Trade-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Fly Trade toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Fly Trade-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fly Trade”

Paljonko Fly Trade (FLY) on arvoltaan tänään?
FLY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.07436 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FLY-USD-parin nykyinen hinta?
FLY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.07436. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fly Trade-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FLY markkina-arvo on $ 940.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.65M USD.
Mikä oli FLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FLY saavutti ATH-hinnaksi 0.7383235519984418 USD.
Mikä oli FLY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FLY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0730829468485858 USD.
Mikä on FLY-rahakkeen treidausvolyymi?
FLY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.62K USD.
Nouseeko FLY tänä vuonna korkeammalle?
FLY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FLY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:42:47 (UTC+8)

Fly Trade (FLY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

FLY-USD-laskin

Summa

FLY
FLY
USD
USD

1 FLY = 0.07436 USD

Treidaa FLY-rahaketta

FLYUSDC
$0.0743
$0.0743$0.0743
-0.10%
FLYUSDT
$0.07436
$0.07436$0.07436
+0.10%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu