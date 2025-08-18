Fly Trade (FLY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.07436. Viimeisen 24 tunnin aikana FLY on vaihdellut alimmillaan $ 0.07393 ja korkeimmillaan $ 0.07711 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7383235519984418, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0730829468485858.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FLY on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, +0.32% 24 tunnin aikana ja -4.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Fly Trade (FLY) -rahakkeen markkinatiedot
Fly Trade-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 940.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.62K. FLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.65M ja sen kokonaistarjonta on 99527710.66446006. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.22M.
Fly Trade (FLY) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Fly Trade-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0002372
+0.32%
30 päivää
$ -0.02777
-27.20%
60 päivää
$ -0.01254
-14.44%
90 päivää
$ -0.02564
-25.64%
Fly Trade-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään FLY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002372 (+0.32%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Fly Trade 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02777 (-27.20%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Fly Trade-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FLY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01254 (-14.44%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Fly Trade-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02564 (-25.64%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Fly Trade (FLY)?
Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.
Fly Trade on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Fly Trade-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista FLY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Fly Trade-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Fly Trade-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Fly Trade-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Fly Trade (FLY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fly Trade (FLY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fly Trade-rahakkeelle.
Fly Trade (FLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FLY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Fly Trade (FLY) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Fly Trade:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Fly Trade MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.