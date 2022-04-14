Defactor (FACTR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Defactor (FACTR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Defactor (FACTR) -rahakkeen tiedot Defactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds. Virallinen verkkosivusto: https://defactor.com/ Valkoinen paperi: https://defactor.docsend.com/view/ndqzghfjjat5a5ik Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe0bCEEF36F3a6eFDd5EEBFACD591423f8549B9D5 Osta FACTR-rahaketta nyt!

Defactor (FACTR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Defactor (FACTR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 126.94M $ 126.94M $ 126.94M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.247 $ 0.247 $ 0.247 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Lue lisää Defactor (FACTR) -rahakkeen hinnasta

Defactor (FACTR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Defactor (FACTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FACTR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FACTR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FACTR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FACTR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Defactor (FACTR) -rahakkeen hintahistoria FACTR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FACTR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FACTR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FACTR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FACTR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FACTR-rahakkeen hintaennuste nyt!

