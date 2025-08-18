Lisätietoja EFC-rahakkeesta

Everton FC Fan Token-logo

Everton FC Fan Token – hinta (EFC)

1EFC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1654
$0.1654$0.1654
+0.06%1D
USD
Reaaliaikainen Everton FC Fan Token (EFC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:34:59 (UTC+8)

Everton FC Fan Token (EFC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1646
$ 0.1646$ 0.1646
24 h:n matalin
$ 0.1705
$ 0.1705$ 0.1705
24 h:n korkein

$ 0.1646
$ 0.1646$ 0.1646

$ 0.1705
$ 0.1705$ 0.1705

$ 2.9767507538883224
$ 2.9767507538883224$ 2.9767507538883224

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

+0.06%

-0.84%

-0.84%

Everton FC Fan Token (EFC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1654. Viimeisen 24 tunnin aikana EFC on vaihdellut alimmillaan $ 0.1646 ja korkeimmillaan $ 0.1705 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.9767507538883224, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EFC on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, +0.06% 24 tunnin aikana ja -0.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Everton FC Fan Token (EFC) -rahakkeen markkinatiedot

No.2128

$ 975.72K
$ 975.72K$ 975.72K

$ 53.50K
$ 53.50K$ 53.50K

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

5.90M
5.90M 5.90M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

58.99%

CHZ

Everton FC Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 975.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.50K. EFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.90M ja sen kokonaistarjonta on 10000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.65M.

Everton FC Fan Token (EFC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Everton FC Fan Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000099+0.06%
30 päivää$ +0.0116+7.54%
60 päivää$ +0.025+17.80%
90 päivää$ -0.032-16.22%
Everton FC Fan Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EFC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000099 (+0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Everton FC Fan Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0116 (+7.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Everton FC Fan Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EFC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.025 (+17.80%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Everton FC Fan Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.032 (-16.22%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Everton FC Fan Token (EFC)?

Tarkista Everton FC Fan Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Everton FC Fan Token (EFC)

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Everton FC Fan Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Everton FC Fan Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EFC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Everton FC Fan Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Everton FC Fan Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Everton FC Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Everton FC Fan Token (EFC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Everton FC Fan Token (EFC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Everton FC Fan Token-rahakkeelle.

Tarkista Everton FC Fan Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Everton FC Fan Token (EFC) -rahakkeen tokenomiikka

Everton FC Fan Token (EFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EFC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Everton FC Fan Token (EFC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Everton FC Fan Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Everton FC Fan Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EFC paikallisiin valuuttoihin

1 Everton FC Fan Token(EFC) - VND
4,352.501
1 Everton FC Fan Token(EFC) - AUD
A$0.25637
1 Everton FC Fan Token(EFC) - GBP
0.122396
1 Everton FC Fan Token(EFC) - EUR
0.142244
1 Everton FC Fan Token(EFC) - USD
$0.1654
1 Everton FC Fan Token(EFC) - MYR
RM0.697988
1 Everton FC Fan Token(EFC) - TRY
6.769822
1 Everton FC Fan Token(EFC) - JPY
¥24.4792
1 Everton FC Fan Token(EFC) - ARS
ARS$217.059382
1 Everton FC Fan Token(EFC) - RUB
13.327932
1 Everton FC Fan Token(EFC) - INR
14.444382
1 Everton FC Fan Token(EFC) - IDR
Rp2,711.474976
1 Everton FC Fan Token(EFC) - KRW
231.976808
1 Everton FC Fan Token(EFC) - PHP
9.459226
1 Everton FC Fan Token(EFC) - EGP
￡E.8.020246
1 Everton FC Fan Token(EFC) - BRL
R$0.908046
1 Everton FC Fan Token(EFC) - CAD
C$0.229906
1 Everton FC Fan Token(EFC) - BDT
20.115948
1 Everton FC Fan Token(EFC) - NGN
253.680596
1 Everton FC Fan Token(EFC) - COP
$666.93415
1 Everton FC Fan Token(EFC) - ZAR
R.2.93585
1 Everton FC Fan Token(EFC) - UAH
6.811172
1 Everton FC Fan Token(EFC) - VES
Bs22.6598
1 Everton FC Fan Token(EFC) - CLP
$160.1072
1 Everton FC Fan Token(EFC) - PKR
Rs46.90744
1 Everton FC Fan Token(EFC) - KZT
88.876036
1 Everton FC Fan Token(EFC) - THB
฿5.401964
1 Everton FC Fan Token(EFC) - TWD
NT$5.0447
1 Everton FC Fan Token(EFC) - AED
د.إ0.607018
1 Everton FC Fan Token(EFC) - CHF
Fr0.13232
1 Everton FC Fan Token(EFC) - HKD
HK$1.291774
1 Everton FC Fan Token(EFC) - AMD
֏63.29858
1 Everton FC Fan Token(EFC) - MAD
.د.م1.490254
1 Everton FC Fan Token(EFC) - MXN
$3.104558
1 Everton FC Fan Token(EFC) - SAR
ريال0.62025
1 Everton FC Fan Token(EFC) - PLN
0.605364
1 Everton FC Fan Token(EFC) - RON
лв0.71949
1 Everton FC Fan Token(EFC) - SEK
kr1.591148
1 Everton FC Fan Token(EFC) - BGN
лв0.277872
1 Everton FC Fan Token(EFC) - HUF
Ft56.527104
1 Everton FC Fan Token(EFC) - CZK
3.499864
1 Everton FC Fan Token(EFC) - KWD
د.ك0.050447
1 Everton FC Fan Token(EFC) - ILS
0.564014
1 Everton FC Fan Token(EFC) - AOA
Kz150.773678
1 Everton FC Fan Token(EFC) - BHD
.د.ب0.0621904
1 Everton FC Fan Token(EFC) - BMD
$0.1654
1 Everton FC Fan Token(EFC) - DKK
kr1.063522
1 Everton FC Fan Token(EFC) - HNL
L4.323556
1 Everton FC Fan Token(EFC) - MUR
7.563742
1 Everton FC Fan Token(EFC) - NAD
$2.925926
1 Everton FC Fan Token(EFC) - NOK
kr1.683772
1 Everton FC Fan Token(EFC) - NZD
$0.282834
1 Everton FC Fan Token(EFC) - PAB
B/.0.1654
1 Everton FC Fan Token(EFC) - PGK
K0.697988
1 Everton FC Fan Token(EFC) - QAR
ر.ق0.602056
1 Everton FC Fan Token(EFC) - RSD
дин.16.693822

Everton FC Fan Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Everton FC Fan Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Everton FC Fan Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Everton FC Fan Token”

Paljonko Everton FC Fan Token (EFC) on arvoltaan tänään?
EFC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1654 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EFC-USD-parin nykyinen hinta?
EFC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1654. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Everton FC Fan Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EFC markkina-arvo on $ 975.72K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.90M USD.
Mikä oli EFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EFC saavutti ATH-hinnaksi 2.9767507538883224 USD.
Mikä oli EFC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EFC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on EFC-rahakkeen treidausvolyymi?
EFC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.50K USD.
Nouseeko EFC tänä vuonna korkeammalle?
EFC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EFC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:34:59 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

EFC-USD-laskin

Summa

EFC
EFC
USD
USD

1 EFC = 0.1654 USD

Treidaa EFC-rahaketta

EFCUSDT
$0.1654
$0.1654$0.1654
+0.24%

