Everton FC Fan Token (EFC) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1646
$ 0.1646
24 h:n matalin
$ 0.1705
$ 0.1705
24 h:n korkein
$ 0.1646
$ 0.1646
$ 0.1705
$ 0.1705
$ 2.9767507538883224
$ 2.9767507538883224
$ 0
$ 0
+0.12%
+0.06%
-0.84%
-0.84%
Everton FC Fan Token (EFC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1654. Viimeisen 24 tunnin aikana EFC on vaihdellut alimmillaan $ 0.1646 ja korkeimmillaan $ 0.1705 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.9767507538883224, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa EFC on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, +0.06% 24 tunnin aikana ja -0.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Everton FC Fan Token (EFC) -rahakkeen markkinatiedot
No.2128
$ 975.72K
$ 975.72K
$ 53.50K
$ 53.50K
$ 1.65M
$ 1.65M
5.90M
5.90M
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
58.99%
CHZ
Everton FC Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 975.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.50K. EFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.90M ja sen kokonaistarjonta on 10000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.65M.
Everton FC Fan Token (EFC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Everton FC Fan Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000099
+0.06%
30 päivää
$ +0.0116
+7.54%
60 päivää
$ +0.025
+17.80%
90 päivää
$ -0.032
-16.22%
Everton FC Fan Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään EFC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000099 (+0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Everton FC Fan Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0116 (+7.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Everton FC Fan Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EFC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.025 (+17.80%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Everton FC Fan Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.032 (-16.22%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Everton FC Fan Token (EFC)?
Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.
Everton FC Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Everton FC Fan Token (EFC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Everton FC Fan Token (EFC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Everton FC Fan Token-rahakkeelle.
Everton FC Fan Token (EFC) -rahakkeen tokenomiikka
Everton FC Fan Token (EFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EFC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Everton FC Fan Token (EFC) -ostamisen perusteet
