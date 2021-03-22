PörssiDEX+
Reaaliaikainen Dora Factory-hinta on tänään 0.01173 USD. DORAFACTORY-rahakkeiden markkina-arvo on -- USD. Seuraa reaaliaikaisia DORAFACTORY/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!Reaaliaikainen Dora Factory-hinta on tänään 0.01173 USD. DORAFACTORY-rahakkeiden markkina-arvo on -- USD. Seuraa reaaliaikaisia DORAFACTORY/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja DORAFACTORY-rahakkeesta

DORAFACTORY-rahakkeen hintatiedot

Mikä on DORAFACTORY

DORAFACTORY-rahakkeen valkoinen paperi

DORAFACTORY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DORAFACTORY-rahakkeen tokenomiikka

DORAFACTORY-rahakkeen hintaennuste

DORAFACTORY-rahakkeen historia

DORAFACTORY-osto-opas

DORAFACTORY/fiat-valuuttamuunnin

DORAFACTORY-rahakkeen spot

Dora Factory-logo

Dora Factory – hinta (DORAFACTORY)

1DORAFACTORY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01173
-0.50%1D
USD
Reaaliaikainen Dora Factory (DORAFACTORY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 14:42:40 (UTC+8)

Dora Factory-hinta tänään

Reaaliaikainen Dora Factory (DORAFACTORY) -hinta on tänään $ 0.01173, ja se on muuttunut 0.50 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen DORAFACTORY-USD-muuntokurssi on $ 0.01173 per DORAFACTORY.

Dora Factory on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on --, ja sen kierrossa oleva tarjonta on -- DORAFACTORY. Viimeisen 24 tunnin aikana DORAFACTORY-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.01153 (alin) ja $ 0.01187 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli --, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli --.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, DORAFACTORY liikkui +0.17% viimeisen tunnin aikana ja -8.00% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 56.83K.

Dora Factory (DORAFACTORY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 56.83K
$ 11.73M
1,000,000,000
2021-03-22 00:00:00

NONE

Dora Factory-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.83K. DORAFACTORY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.73M.

Dora Factory-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01153
24 h:n matalin
$ 0.01187
24 h:n korkein

$ 0.01153
$ 0.01187
--
--
+0.17%

-0.50%

-8.00%

-8.00%

Dora Factory (DORAFACTORY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dora Factory-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000589-0.50%
30 päivää$ -0.00163-12.21%
60 päivää$ -0.00886-43.04%
90 päivää$ -0.00782-40.00%
Dora Factory-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DORAFACTORY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000589 (-0.50%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Dora Factory 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00163 (-12.21%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Dora Factory-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DORAFACTORY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00886 (-43.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Dora Factory-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00782 (-40.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dora Factory (DORAFACTORY)?

Tarkista Dora Factory-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Dora Factory-hintaennuste

Dora Factory (DORAFACTORY) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DORAFACTORY-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Dora Factory (DORAFACTORY) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Dora Factory-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

Haluatko tietää, mihin hintaan Dora Factory nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on DORAFACTORY-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Dora Factory Hintaennuste.

Kuinka ostaa ja sijoittaa Dora Factory-rahakkeita

Oletko valmis aloittamaan Dora Factory-rahakkeella? DORAFACTORY-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa Dora Factory. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan Dora Factory (DORAFACTORY) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli -- rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja Dora Factory hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
Dora Factory (DORAFACTORY) -osto-opas

Mikä on Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Dora Factory toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Dora Factory-verkkosivusto
Block Explorer

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

