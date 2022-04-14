Constellation (DAG) -rahakkeen tokenomiikka

Constellation (DAG) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Constellation (DAG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Constellation (DAG) -rahakkeen tiedot

Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

Virallinen verkkosivusto:
https://www.constellationnetwork.io
Block Explorer:
https://mainnet.dagexplorer.io/

Constellation (DAG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Constellation (DAG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 105.86M
$ 105.86M$ 105.86M
Kokonaistarjonta:
$ 3.00B
$ 3.00B$ 3.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2.87B
$ 2.87B$ 2.87B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 110.66M
$ 110.66M$ 110.66M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0979
$ 0.0979$ 0.0979
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000896775299386
$ 0.000896775299386$ 0.000896775299386
Nykyinen hinta:
$ 0.03684
$ 0.03684$ 0.03684

Constellation (DAG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Constellation (DAG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DAG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DAG-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DAG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DAG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.