Constellation (DAG) -rahakkeen tiedot Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT). Virallinen verkkosivusto: https://www.constellationnetwork.io Block Explorer: https://mainnet.dagexplorer.io/ Osta DAG-rahaketta nyt!

Constellation (DAG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Constellation (DAG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 105.86M $ 105.86M $ 105.86M Kokonaistarjonta: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.87B $ 2.87B $ 2.87B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 110.66M $ 110.66M $ 110.66M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0979 $ 0.0979 $ 0.0979 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000896775299386 $ 0.000896775299386 $ 0.000896775299386 Nykyinen hinta: $ 0.03684 $ 0.03684 $ 0.03684 Lue lisää Constellation (DAG) -rahakkeen hinnasta

Constellation (DAG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Constellation (DAG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DAG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DAG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DAG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DAG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DAG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Constellation (DAG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DAG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DAG-rahakkeita MEXCistä nyt!

Constellation (DAG) -rahakkeen hintahistoria DAG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DAG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DAG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DAG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DAG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DAG-rahakkeen hintaennuste nyt!

