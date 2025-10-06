PörssiDEX+
Reaaliaikainen Clippy-hinta on tänään 0.001416 USD. CLIPPY-rahakkeiden markkina-arvo on 0 USD. Seuraa reaaliaikaisia CLIPPY/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja CLIPPY-rahakkeesta

CLIPPY-rahakkeen hintatiedot

Mikä on CLIPPY

CLIPPY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CLIPPY-rahakkeen tokenomiikka

CLIPPY-rahakkeen hintaennuste

CLIPPY-rahakkeen historia

CLIPPY-osto-opas

CLIPPY/fiat-valuuttamuunnin

CLIPPY-rahakkeen spot

CLIPPY-rahakkeen USDT-M-futuurit

Clippy-logo

Clippy – hinta (CLIPPY)

1CLIPPY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001423
$0.001423
+24.27%1D
USD
Reaaliaikainen Clippy (CLIPPY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-01-23 13:54:04 (UTC+8)

Clippy-hinta tänään

Reaaliaikainen Clippy (CLIPPY) -hinta on tänään $ 0.001416, ja se on muuttunut 24.27 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen CLIPPY-USD-muuntokurssi on $ 0.001416 per CLIPPY.

Clippy on tällä hetkellä sijalla #3811 markkina-arvon perusteella, joka on $ 0.00, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 CLIPPY. Viimeisen 24 tunnin aikana CLIPPY-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.001111 (alin) ja $ 0.001793 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.002493578943262639, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.00005534295151714.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, CLIPPY liikkui -11.06% viimeisen tunnin aikana ja +183.20% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 54.20K.

Clippy (CLIPPY) -rahakkeen markkinatiedot

No.3811

$ 0.00
$ 0.00

$ 54.20K
$ 54.20K

$ 1.42M
$ 1.42M

0.00
0.00

999,999,890
999,999,890

999,999,890
999,999,890

0.00%

SOL

Clippy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.20K. CLIPPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 999999890. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.42M.

Clippy-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001111
$ 0.001111
24 h:n matalin
$ 0.001793
$ 0.001793
24 h:n korkein

$ 0.001111
$ 0.001111

$ 0.001793
$ 0.001793

$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639

$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714

-11.06%

+24.27%

+183.20%

+183.20%

Clippy (CLIPPY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Clippy-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00027791+24.27%
30 päivää$ +0.000916+183.20%
60 päivää$ +0.000916+183.20%
90 päivää$ +0.000916+183.20%
Clippy-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CLIPPY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00027791 (+24.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Clippy 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000916 (+183.20%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Clippy-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CLIPPY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000916 (+183.20%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Clippy-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000916 (+183.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Clippy (CLIPPY)?

Tarkista Clippy-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Clippy-hintaennuste

Clippy (CLIPPY) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti CLIPPY-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Clippy (CLIPPY) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Clippy-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

MEXC-työkalut
Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, minkä arvoinen Clippy tulee olemaan vuosina 2026–2027? Vieraile Hintaennuste-sivullamme nähdäksesi CLIPPY-hintaennusteet vuosille 2026–2027 valitsemalla Clippy-hintaennuste.

Kuinka ostaa ja sijoittaa Clippy-rahakkeita

Oletko valmis aloittamaan Clippy-rahakkeella? CLIPPY-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa Clippy. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan Clippy (CLIPPY) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli 0.00 rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja Clippy hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
Clippy (CLIPPY) -osto-opas

Mitä voit tehdä Clippy-rahakkeilla

Clippy-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

  • Tutustu MEXCin spot-markkinoihin

    Tutustu MEXCin spot-markkinoihin

    Treidaa yli 2,800 rahakkeella erittäin matalilla maksuilla.

    Futuuritreidaus

    Futuuritreidaus

    Treidaa jopa 500-kertaisella vipulla ja syvällä likviditeetillä.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Steikkaa rahakkeita ja ansaitse mahtavia airdroppeja.

    MEXCin esimarkkinat

    MEXCin esimarkkinat

    Osta ja myy uusia rahakkeita ennen kuin ne listataan virallisesti.

Treidausta erittäin alhaisilla kuluilla MEXCissä

Ostamalla Clippy (CLIPPY) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.

Spot-treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja
Futuurien treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja

Tutustu MEXCin kilpailukykyisiin ttreidausmaksuihin

Lisäksi voit treidata valituilla spot-rahakkeilla täysin ilman kuluja MEXCin Zero Fee Fest -tapahtuman kautta.

Clippy-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Clippy toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Clippy-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Clippy”

Sivu viimeksi päivitetty: 2026-01-23 13:54:04 (UTC+8)

Tutustu tarkemmin Clippy-rahakkeisiin

CLIPPY USDT (futuuritreidaus)

Avaa CLIPPY-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu CLIPPY USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

Treidaa Clippy (CLIPPY) -markkinoilla MEXCissä

Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista Clippy-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.

Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
CLIPPY/USDT
$0.001423
$0.001423
+23.41%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00005131

$0.010256

$0.02887

$0.02316

$0.0000000000085

$0.02316

$0.010256

$0.02887

$0.0002796

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

