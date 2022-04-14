ChainGPT (CGPT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ChainGPT (CGPT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ChainGPT (CGPT) -rahakkeen tiedot ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more. Virallinen verkkosivusto: https://www.chaingpt.org Valkoinen paperi: https://docs.chaingpt.org Block Explorer: https://solscan.io/token/CCDfDXZxzZtkZLuhY48gyKdXc5KywqpR8xEVHHh8ck1G Osta CGPT-rahaketta nyt!

ChainGPT (CGPT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ChainGPT (CGPT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 81.89M Kokonaistarjonta: $ 997.83M Kierrossa oleva tarjonta: $ 856.71M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 95.59M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.56125 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008 Nykyinen hinta: $ 0.095592

ChainGPT (CGPT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ChainGPT (CGPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CGPT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CGPT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CGPT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CGPT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ChainGPT (CGPT) -rahakkeen hintahistoria CGPT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

CGPT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CGPT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CGPT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

