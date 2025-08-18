BSCS (BSCS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002218. Viimeisen 24 tunnin aikana BSCS on vaihdellut alimmillaan $ 0.002195 ja korkeimmillaan $ 0.002279 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BSCS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.26045351, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001852045416657116.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BSCS on muuttunut +0.72% viimeisen tunnin aikana, +0.13% 24 tunnin aikana ja -1.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BSCS (BSCS) -rahakkeen markkinatiedot
No.2314
$ 598.77K
$ 598.77K$ 598.77K
$ 12.19K
$ 12.19K$ 12.19K
$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M
269.96M
269.96M 269.96M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
392,544,039.9710944
392,544,039.9710944 392,544,039.9710944
53.99%
BSC
BSCS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 598.77K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.19K. BSCS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 269.96M ja sen kokonaistarjonta on 392544039.9710944. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.11M.
BSCS (BSCS) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BSCS-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00000288
+0.13%
30 päivää
$ -0.000041
-1.82%
60 päivää
$ -0.000081
-3.53%
90 päivää
$ -0.00026
-10.50%
BSCS-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BSCS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000288 (+0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
BSCS 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000041 (-1.82%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
BSCS-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BSCS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000081 (-3.53%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
BSCS-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00026 (-10.50%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BSCS (BSCS)?
BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.
BSCS-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon BSCS (BSCS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BSCS (BSCS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BSCS-rahakkeelle.
BSCS (BSCS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BSCS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
