BOOP (BOOP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BOOP (BOOP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BOOP (BOOP) -rahakkeen tiedot BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform. Virallinen verkkosivusto: https://boop.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/boopkpWqe68MSxLqBGogs8ZbUDN4GXaLhFwNP7mpP1i Osta BOOP-rahaketta nyt!

BOOP (BOOP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BOOP (BOOP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.99M $ 7.99M $ 7.99M Kokonaistarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 304.53M $ 304.53M $ 304.53M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 26.25M $ 26.25M $ 26.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.51 $ 0.51 $ 0.51 Kaikkien aikojen alin: $ 0.021203733527208782 $ 0.021203733527208782 $ 0.021203733527208782 Nykyinen hinta: $ 0.02625 $ 0.02625 $ 0.02625 Lue lisää BOOP (BOOP) -rahakkeen hinnasta

BOOP (BOOP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BOOP (BOOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BOOP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOOP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BOOP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOOP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOOP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BOOP (BOOP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOOP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BOOP-rahakkeita MEXCistä nyt!

BOOP (BOOP) -rahakkeen hintahistoria BOOP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BOOP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BOOP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BOOP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOOP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BOOP-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!