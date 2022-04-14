Brickken (BKN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Brickken (BKN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Brickken (BKN) -rahakkeen tiedot Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy. Virallinen verkkosivusto: https://brickken.com Valkoinen paperi: https://brickken.com/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0a638f07acc6969abf392bb009f216d22adea36d Osta BKN-rahaketta nyt!

Brickken (BKN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Brickken (BKN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 16.55M $ 16.55M $ 16.55M Kokonaistarjonta: $ 143.00M $ 143.00M $ 143.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 79.17M $ 79.17M $ 79.17M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 29.89M $ 29.89M $ 29.89M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.39485 $ 1.39485 $ 1.39485 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07598068547152313 $ 0.07598068547152313 $ 0.07598068547152313 Nykyinen hinta: $ 0.20903 $ 0.20903 $ 0.20903 Lue lisää Brickken (BKN) -rahakkeen hinnasta

Brickken (BKN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Brickken (BKN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BKN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BKN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BKN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BKN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BKN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Brickken (BKN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BKN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BKN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Brickken (BKN) -rahakkeen hintahistoria BKN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BKN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BKN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BKN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BKN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BKN-rahakkeen hintaennuste nyt!

